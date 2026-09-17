Hochschule Campus Wien: Österreichischer Verpackungstag am 1. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Verpackungen stehen stärker denn je im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Regulierung, Kosten, Konsumverhalten und technologischer Innovation. Mit dem Österreichischen Verpackungstag bringt die Hochschule Campus Wien am 1. Oktober 2026 Vertreter*innen der gesamten Verpackungsbranche zusammen. Hersteller*innen, Verpacker*innen, Handel, Dienstleister*innen, Behörden und Forschung diskutieren über die Zukunft der Verpackung.

Die Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die europäische Verpackungswirtschaft vor weitreichenden Veränderungen steht: Die EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) gilt seit 12. August 2026 grundsätzlich. Sie stellt Anforderungen an Verpackungsdesign, Recyclingfähigkeit, Wiederverwendung, Materialeinsatz und Abfallvermeidung entlang des gesamten Lebenszyklus. Die Europäische Kommission hat dazu bereits im Frühjahr 2026 zusätzliche Leitlinien und FAQs veröffentlicht.

Verpackung als Schlüsselthema der Kreislaufwirtschaft

„Die Verpackungsbranche steht an einem Wendepunkt: Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und regulatorische Anforderungen müssen zusammen gedacht werden. Der Österreichische Verpackungstag schafft dafür eine Plattform, auf der Forschung, Wirtschaft und Praxis miteinander ins Gespräch kommen und konkrete Lösungen diskutieren können. Gerade jetzt braucht es den Austausch über das, was bereits funktioniert, und über jene Innovationen, die wir für die nächsten Schritte benötigen“, sagen Jan Krepil und Katharina Tosic, Researcher im Fachbereich Packaging and Resource Management der Hochschule Campus Wien und Organisator*innen des Österreichischen Verpackungstags.

Wie dynamisch sich der Bereich entwickelt, zeigen auch aktuelle Zahlen aus Österreich. 2025 wurden bundesweit sieben Prozent mehr Kunststoff- und Metallverpackungen in Gelber Tonne und Gelbem Sack gesammelt als im Jahr davor. In Wien stiegen die Sammelmengen sogar um 14 Prozent. Gleichzeitig hat das seit 2025 geltende Einwegpfandsystem die Rückführung von PET-Flaschen und Aluminiumdosen in den Wertstoffkreislauf deutlich gestärkt: Nach dem ersten Jahr wurden 81,5 Prozent der Pfandgebinde gesammelt – das Ziel für 2027 liegt bei 90 Prozent.

Auch Innovationen zeigen, wie sich neue Kreisläufe etablieren lassen. Beim Eurovision Song Contest 2026 kamen etwa 100.000 Mehrwegbecher aus österreichischem Recyclingmaterial zum Einsatz. Die Initiative steht exemplarisch für die zunehmende Bedeutung von Mehrweg, Recycling und geschlossenen Wertstoffkreisläufen.

Österreichischer Verpackungstag 2026 – das Programm im Überblick

11.00 Uhr – Einlass

11.30 Uhr – Begrüßung und Eröffnung

Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO, Hochschule Campus Wien

Silvia Apprich, Fachbereichsleiterin Packaging and Resource Management und Departmentleiterin Applied Life Sciences, Hochschule Campus Wien

Bernhard Rainer, Leiter Forschungszentrum Sustainability and Packaging, Hochschule Campus Wien

12.00 Uhr – Keynote: Unlocking the Power of the Critical Middle for Safe, Resilient and Sustainable Food Systems

Ali Badarneh, Division Chief, UNIDO

12.30 Uhr – Podium und Präsentation der Sponsor*innen

12.35 Uhr – Pause

12.50 Uhr – Die Sicht der Finanzindustrie auf die Verpackungswirtschaft

Markus Zimmermann, Raiffeisen Bank International

13.15 Uhr – Die Shopper in der Dauerkrise – Auswirkungen auf ihr Kaufverhalten und ihre Sicht auf Nachhaltigkeit

Annika Reichert, YouGov Shopper Intelligence FMCG

13.40 Uhr – Die Verpackungsbranche am Wendepunkt – Regulatorische Rahmenbedingungen und Digitalisierung

Manfred Tacker, Circular Analytics

14.05 Uhr – Pause

14.25 Uhr – Einführung von Mehrwegdosen für gerösteten Kaffee in Österreich

Robert Stein, Tchibo

14.50 Uhr – Verpackung im Wandel: Chancen & Herausforderungen

Daniela Gaisberger-Ivic, BILLA

15.15 Uhr – Zukunft Papierverpackung: Praxisbeispiele im Spannungsfeld von Innovation, Kundenanforderungen, Nachhaltigkeit und Regulierung

Johannes Zipfel, Delfort

15.40 Uhr – RECOLAP – Barriere und Recyclingfähigkeit vereinen: Marktanalyse und Entwicklungswege für flexible Papierverpackungen

Julian Selinger, Hochschule Campus Wien

16.10 Uhr – Podiumsdiskussion

Marko Schuster, PROPAK; Robert Nagele, BILLA; Harald Hauke, ARA; Robert Stein, Tchibo

16.50 Uhr – Pause

17.20 Uhr – PROPAK Austria Pro Carton Young Designers Award

18.00 Uhr – Staatspreis Smart Packaging

19.00 Uhr – Abendessen und Networking

Der Österreichische Verpackungstag 2026 findet am Donnerstag, 1. Oktober von 11.00 bis 19.00 Uhr an der Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, statt. Tickets können hier erworben werden.

Der Verpackungstag wird unterstützt vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, ARA Altstoff Recycling Austria AG, Billa Aktiengesellschaft, Circular Analytics TK GmbH, Verein Getränkekarton Austria, Packforce Austria, Nürnberg Messe GmbH, Packaging Cockpit Holding GmbH, Fachverband Propak, Propak Austria, Verband der Faltschachtelindustrie und WPO World Packaging Organisation.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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