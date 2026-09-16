  • 16.09.2026, 15:33:03
  • /
  • OTS0197

Landesstraße B 18: Kreisverkehr in Leobersdorf fertiggestellt

Neuer Kreisverkehr verbessert Verkehrssituation und Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - 

Kürzlich konnten im Gemeindegebiet von Leobersdorf (Bezirk Baden) die Arbeiten für einen neuen Kreisverkehr im Zuge der Landesstraße B 18 Günselsdorfer Straße, einer neuen Gemeindestraße und der Augasse offiziell abgeschlossen werden. Der Kreuzungsbereich der Landesstraße B 18 Günselsdorfer Straße und der Gemeindestraße Augasse im Gemeindegebiet Leobersdorf wurde zu einer Kreisverkehrsanlage umgestaltet und mit einem vierten Ast eine neue Zufahrtsstraße für die Marktgemeinde Leobersdorf geschaffen. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau belaufen sich auf rund 1,22 Millionen Euro, wobei rund 141.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 1,08 Millionen Euro auf die Marktgemeinde Leobersdorf entfallen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern wurde nach Abtragung der bestehenden Asphaltschichten eine Kreisverkehrsanlage errichtet. Die Entwässerungsanlagen werden ebenfalls adaptiert sowie neue Entwässerungsmulden hergestellt. Im Bereich der Kreisverkehrsanlage wurden der Humusabtrag sowie die Herstellung der Verkehrszeichen und anschließende Humusierung durch die zuständige Straßenmeisterei durchgeführt. Nach Herstellung der Bodenmarkierung und Aufstellung der Verkehrszeichen erfolgte die Verkehrsfreigabe.

Der Bau für die Herstellung der Kreisverkehrsanlage begann im März und konnte kürzlich abgeschlossen werden. Im Bereich der Kreisverkehrsanlage wurden sowohl Busbuchten als auch ein Geh- und Radweg vorgesehen. Die Planungsleistungen, Ausschreibungsleistungen sowie die örtliche Bauaufsicht erfolgten durch die Firma Kosaplaner in Zusammenarbeit mit der Straßenbauabteilung 4 in Wiener Neustadt. Die Erd-, Entwässerungs- und Asphaltierungsarbeiten sowie die Herstellung der Nebenanlagen inklusive Herstellung der Beleuchtung erfolgten durch die Firma Strabag mit Standort in Ebreichsdorf.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright