  • 16.09.2026, 15:27:02
  • /
  • OTS0196

FPÖ – Guggenbichler zum "Kultur-Euro": ÖVP schweigt im Ausschuss – jetzt spielt sie sich als Retter auf

Wien (OTS) - 

„Es ist schon bemerkenswert, wie schnell sich die Wiener ÖVP nun als Retterin vor den neuen Belastungen präsentiert. Im gestrigen Tourismus- und Finanzausschuss herrschte vonseiten der ÖVP großes Schweigen – und heute, nachdem Bürgermeister Ludwig den ‘Kultur-Euro’ zurückgezogen hat, will man plötzlich maßgeblich für dessen Fall verantwortlich gewesen sein“, kritisiert FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler.

Die FPÖ war es nämlich, die von Beginn an klar gegen den geplanten Kultur-Euro Stellung bezogen und auf die Belastungen für die Wienerinnen und Wiener sowie den Wirtschafts- und Tourismusstandort hingewiesen und entsprechend Druck gemacht hat.

„Wer im entscheidenden Moment schweigt und sich danach als Retter aufspielt, sollte sich nicht mit fremden Federn schmücken. Die FPÖ hat klar Stellung bezogen und den Kultur-Euro abgelehnt. Jetzt, wo Ludwig zurückrudert, versucht die ÖVP offenbar, sich nachträglich ins Rampenlicht zu stellen“, so Guggenbichler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright