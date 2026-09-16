FPÖ – Guggenbichler zum "Kultur-Euro": ÖVP schweigt im Ausschuss – jetzt spielt sie sich als Retter auf

Wien (OTS) -

„Es ist schon bemerkenswert, wie schnell sich die Wiener ÖVP nun als Retterin vor den neuen Belastungen präsentiert. Im gestrigen Tourismus- und Finanzausschuss herrschte vonseiten der ÖVP großes Schweigen – und heute, nachdem Bürgermeister Ludwig den ‘Kultur-Euro’ zurückgezogen hat, will man plötzlich maßgeblich für dessen Fall verantwortlich gewesen sein“, kritisiert FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler.

Die FPÖ war es nämlich, die von Beginn an klar gegen den geplanten Kultur-Euro Stellung bezogen und auf die Belastungen für die Wienerinnen und Wiener sowie den Wirtschafts- und Tourismusstandort hingewiesen und entsprechend Druck gemacht hat.

„Wer im entscheidenden Moment schweigt und sich danach als Retter aufspielt, sollte sich nicht mit fremden Federn schmücken. Die FPÖ hat klar Stellung bezogen und den Kultur-Euro abgelehnt. Jetzt, wo Ludwig zurückrudert, versucht die ÖVP offenbar, sich nachträglich ins Rampenlicht zu stellen“, so Guggenbichler.