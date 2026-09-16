Grüne Wien/Berner zu Abschaffung „Kultur-Euro“: Späte Einsicht, richtiger Schritt

Wien (OTS) -

„Spät, aber doch ist die SPÖ nun zur Vernunft gelangt und hat die Idee eines Kultur-Euro wieder begraben“, so die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner. „Der Aufschrei aus der Kulturszene hat gewirkt, wäre doch eine neue Kultursteuer auf Kosten der Kulturszene und der Wiener:innen gegangen“, so Berner.



Das Vorgehen ist aber ein weiterer Beleg für die Ziel- und Planlosigkeit der SPÖ: Vor ein paar Tagen wurde der Kultur-Euro angekündigt, jetzt wieder zurückgezogen. Das erinnert an das planlose Vorgehen bei der Verteuerung des Öffi-Tickets für Blinde und Sehbehinderte oder beim Aus für‘s Gratis-Essen für Obdachlose, wo die Ankündigungen der Stadtregierung nach Protesten wieder zurückgezogen wurden. „Wir freuen uns jedoch, dass die Kulturszene nicht weiter belastet wird“, so Berner abschließend.