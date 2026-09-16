Völliges Ludwig-Chaos: Kultur-Euro-Abzocke erfolgreich gescheitert

Wien (OTS) -

Der geplante Kultur-Euro ist vom Tisch. Nach dem massiven Widerstand, unter anderem von der FPÖ, muss Bürgermeister Michael Ludwig seine umstrittene Abgabe wieder zurücknehmen. Was bleibt, ist der Eindruck eines völlig chaotischen Vorgehens innerhalb der Stadtregierung: Erst werden neue Belastungen für die Wiener angekündigt, nur um kurze Zeit später zurückzurudern.

„Das ist das nächste Chaos von Michael Ludwig. Erst wird eine neue Belastung für die Wienerinnen und Wiener ins Spiel gebracht, dann folgt nach dem politischen Gegenwind der Rückzug“, kritisiert FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

Ein ähnliches erbärmliches Schauspiel gab es bereits bei den Wiener Linien, erinnert Nepp: Nachdem bekannt wurde, dass die Gratis-Jahreskarten für sehbehinderte und gehörlose Menschen gestrichen werden sollten, war die Empörung groß. Auch damals ist Ludwig beim Attentat auf die Ärmsten der Armen gescheitert.

Erst eine Maßnahme auf den Tisch legen und sie nach massiver Kritik wieder zurücknehmen – dieses Muster zeigt sich nun erneut. Für die FPÖ ist das ein weiterer Beleg für das Chaos von Ludwig und dafür, dass die Wiener Stadtregierung zunehmend nur noch auf politischen Druck reagiert. „Chaos-Kapitän Ludwig verliert immer mehr die Kontrolle“, so Nepp.

Fest steht: „Die Stadt braucht einen Kurswechsel – und den kann es nur mit der FPÖ geben.“