  • 16.09.2026, 14:52:02
  • /
  • OTS0189

Völliges Ludwig-Chaos: Kultur-Euro-Abzocke erfolgreich gescheitert

Wien (OTS) - 

Der geplante Kultur-Euro ist vom Tisch. Nach dem massiven Widerstand, unter anderem von der FPÖ, muss Bürgermeister Michael Ludwig seine umstrittene Abgabe wieder zurücknehmen. Was bleibt, ist der Eindruck eines völlig chaotischen Vorgehens innerhalb der Stadtregierung: Erst werden neue Belastungen für die Wiener angekündigt, nur um kurze Zeit später zurückzurudern.

„Das ist das nächste Chaos von Michael Ludwig. Erst wird eine neue Belastung für die Wienerinnen und Wiener ins Spiel gebracht, dann folgt nach dem politischen Gegenwind der Rückzug“, kritisiert FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

Ein ähnliches erbärmliches Schauspiel gab es bereits bei den Wiener Linien, erinnert Nepp: Nachdem bekannt wurde, dass die Gratis-Jahreskarten für sehbehinderte und gehörlose Menschen gestrichen werden sollten, war die Empörung groß. Auch damals ist Ludwig beim Attentat auf die Ärmsten der Armen gescheitert.

Erst eine Maßnahme auf den Tisch legen und sie nach massiver Kritik wieder zurücknehmen – dieses Muster zeigt sich nun erneut. Für die FPÖ ist das ein weiterer Beleg für das Chaos von Ludwig und dafür, dass die Wiener Stadtregierung zunehmend nur noch auf politischen Druck reagiert. „Chaos-Kapitän Ludwig verliert immer mehr die Kontrolle“, so Nepp.

Fest steht: „Die Stadt braucht einen Kurswechsel – und den kann es nur mit der FPÖ geben.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright