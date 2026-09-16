IV zur Rede zur Lage der Union: Wettbewerbsfähigkeit braucht jetzt Umsetzung

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt das klare Bekenntnis von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt und Bürokratieabbau. „Jetzt muss aus Ankündigungen rasch konkrete Entlastung für Unternehmen werden“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die Einigung zur Roadmap „One Europe, One Market“ und das Ziel, den Binnenmarkt bis Ende 2027 weiter zu vollenden, sind wichtige Signale. Für die Industrie muss dies zu spürbar weniger Bürokratie, schnelleren Genehmigungen und einem Ende nationaler Zusatzregeln führen. „Der Binnenmarkt ist Europas größter Standortvorteil. Der große Durchbruch bei der Entbürokratisierung steht aber noch aus. Es braucht verbindliche Fristen, schnellere Verfahren und ein Ende des Gold Platings“, fordert Neumayer.

Entscheidend wird sein, ob der Elektrifizierungskurs auch tatsächlich wettbewerbsfähige Strompreise bringt. Für energieintensive Branchen sind leistbarer und verlässlich verfügbarer Strom, ausreichende Netze und Speicher unverzichtbar. „Die Richtung stimmt, aber die Kostenfrage ist ungelöst. Ohne wettbewerbsfähige Strompreise bleibt die Elektrifizierung für die Industrie ein Versprechen ohne Fundament“, so Neumayer.

Auch das Bekenntnis zur Savings and Investments Union und zu einem stärker integrierten Bankensektor wertet die IV als wichtigen Schritt. Europäische Unternehmen brauchen besseren Zugang zu Kapital, um zu investieren, zu wachsen und ihre Transformation zu finanzieren.

„Europa hat die richtigen Problemfelder erkannt: fragmentierte Märkte, zu langsame Verfahren, hohe Energiepreise und fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. Jetzt braucht es Umsetzungstempo, Rechtssicherheit und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen“, so Neumayer abschließend.