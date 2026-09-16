Mitsubishi Motors und IONITY machen ultraschnelles Laden in Europa noch attraktiver

Wien/Amsterdam (OTS) -

Mitsubishi Motors kooperiert mit IONITY, einem der führenden europäischen Anbieter von Ultraschnellladestationen. Die Partnerschaft bietet Mitsubishi-KundInnen in Europa zusätzliche Vorteile beim Laden und ermöglicht den Zugang zum IONITY-Netzwerk inklusive attraktiven Konditionen.

FahrerInnen des Mitsubishi Eclipse Cross können so künftig ein IONITY-Power-Abonnement zum exklusiven Mitsubishi-Motors-Tarif abschließen. Zum Start profitieren KundInnen von einer sechsmonatigen kostenlosen Abophase; darüber hinaus ermöglicht der spezielle Mitsubishi Motors-Partnertarif einen attraktiven Ladepreis ab Ꞓ 0,35/kWh – abhängig von Ladegeschwindigkeit und Standort.

IONITY verfügt über mehr als 850 Standorte mit ultraschnellen Ladestationen in 24 europäischen Ländern. Für Mitsubishi-FahrerInnen eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten, ihr Elektrofahrzeug unterwegs schnell und unkompliziert zu laden – und damit auch längere Strecken in Europa komfortabel zurückzulegen.

Der europaweite Start der Kooperation erfolgt zunächst in der Schweiz, anschließend in Österreich, Belgien und den Niederlanden. Weitere europäische Märkte werden in den kommenden Monaten folgen. Mit dieser Entwicklung baut Mitsubishi Motors das Angebot rund um seine Elektrofahrzeuge schrittweise über die reine Fahrzeugnutzung hinaus aus und schafft zusätzliche Services für KundInnen in Europa.

„ IONITY leistet einen wichtigen Beitrag zu einer zuverlässigen und flächendeckenden Ladeinfrastruktur entlang der europäischen Autobahnen. Die Partnerschaft wird unseren Fahrern zusätzliches Vertrauen in die Elektromobilität geben und dazu beitragen, Reichweiten- und Ladeängste zu reduzieren – insbesondere bei längeren Fahrten. “, sagt Frank Krol, President & CEO von Mitsubishi Motors Europe.

Auch IONITY sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt für die weitere Verbreitung der Elektromobilität:„ Starke Partnerschaften sind entscheidend, um den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen. Gemeinsam mit Mitsubishi Motors ermöglichen wir Mitsubishi-Fahrern einen einfachen Zugang zu unserem ultraschnellen Ladenetzwerk und machen jede Fahrt unkomplizierter, komfortabler und erschwinglicher. “, sagt Simon Oetter, Head of Product Management and Sales bei IONITY.

Mit der Markteinführung des Mitsubishi Eclipse Cross zu Beginn 2026 hat Mitsubishi Motors eine neue Ära der Elektromobilität in Europa eingeläutet. Die Kooperation mit IONITY unterstreicht das Engagement des Unternehmens, den Zugang zur elektrifizierten Mobilität weiter zu verbessern und das Laden von Elektrofahrzeugen noch einfacher und attraktiver zu machen.