Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße B 60 im Ortsgebiet von Unterwaltersdorf in Richtung Weigelsdorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die offizielle Baufertigstellung für die Fahrbahnerneuerung der Wiener Neustädter Straße im Zuge der Landesstraße B 60 ab dem Kreisverkehr im Ortsgebiet von Unterwaltersdorf in Richtung Weigelsdorf wurde kürzlich vorgenommen. Die Landesstraße B 60 wies auf einer Gesamtlänge von rund 790 Metern bzw. auf einer Gesamtfläche von rund 5.800 Quadratmetern zahlreiche Schäden wie starke Verdrückungen, Netzrisse und Schultersetzungen auf. Die B 60 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 6.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 425.000 Euro, wovon rund 390.000 Euro vom Land Niederösterreich und 35.000 Euro von der Stadtgemeinde Ebreichsdorf getragen wurden.

Als Sanierungsmaßnahme wurde eine Erneuerung des ungebundenen Konstruktionsaufbaues mit einer zementstabilisierten Tragschicht gewählt. In einem ersten Schritt wurde der bestehende Asphalt abgefräst. Anschließend erfolgte das Auffräsen des Unterbaus sowie das Einbringen von Zement und zusätzlichem Schottermaterial. Auf der neu hergestellten zementstabilisierten Tragschicht wurden eine 10 Zentimeter dicke bituminöse Tragschicht sowie eine 3 Zentimeter dicke bituminöse Deckschicht asphaltiert. Die Herstellung der neuen Tragschicht sowie die Heißmischgutarbeiten wurden in einer Bauzeit von rund drei Wochen unter Totalsperre durchgeführt. Abschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Durch die Straßenmeisterei Baden erfolgten die Anpassung der Bankette an den Neubestand. Zusätzlich wurde von der Firma STRABAG im Auftrag der Stadtgemeinde Ebreichsdorf ein Fahrbahnteiler bei der Ortseinfahrt – von Weigelsdorf kommend – errichtet.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected].