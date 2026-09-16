  • 16.09.2026, 14:01:02
  • /
  • OTS0171

Czernohorszky ad Nehammer: „Kehrtwende bei Atomkraft völlig unverständlich!“

Wien (OTS) - 

„Die Kehrtwende von Karl Nehammer beim Thema Atomkraft zeigt, dass er es als Bundeskanzler offenbar nie ernst gemeint hat mit seiner Ablehnung der Atomkraft“, reagierte heute Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky auf den Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank (EBI), Karl Nehammer, der Atomkraft als „stabil“ und „sauber“ bezeichnet hatte.

Gerade die von Nehammer so gelobten Kleinreaktoren (Small Modular Reactors, SMR) seien nicht erprobt und mit Sicherheitsrisken behaftet. „Bislang existiert weltweit noch kein kommerziell betriebener Reaktor dieser Bauart, viele Projekte sind noch in der Entwicklungsphase“, so Czernohorszky, der auch Vorsitzender des Städtenetzwerk Cities for a Nuclear Free Europe (CNFE) ist.

Ob diese Systeme tatsächlich sicherer oder wirtschaftlicher seien als bestehende Atomkraftwerke, sei völlig ungeklärt. Öffentliche Gelder in eine Technologie zu investieren, deren Risiken und Kosten so ungewiss sind, sei „ein falsches Signal und eine Verschwendung dringend benötigter Mittel für den Klimaschutz“, so der Klimastadtrat.

Schritt in Richtung Atomkraft „dringend zu überdenken“

Erst im Vorjahr gelangte eine Studie der Wiener Umweltanwaltschaft („Nachhaltigkeitsnarrative im Nuklearbereich“) zu der Erkenntnis, dass Atomkraft keiner gängigen Definition von Nachhaltigkeit entspricht. Ausgeblendet werden dabei unter anderem die ungelösten Umweltfolgen des Uranabbaus, das Risiko schwerwiegender Auswirkungen durch Unfälle und die ungelösten Fragen der Entsorgung von radioaktiven Abfällen und Brennelementen. Auch müssen die hohen Kosten für den Neubau von Atomkraftwerken und die Entsorgung von Abfällen meist die Steuerzahler*innen tragen.

„Wenn man die Risiken, Mängel und wirtschaftlichen Probleme der Atomkraft gegen ihren Beitrag zum Klimaschutz und zu den Nachhaltigkeitszielen abwägt, wird deutlich, dass die Nachteile schwerer wiegen“, so Czernohorszky. „Ich appelliere dringend an Karl Nehammer und alle EU-Verantwortlichen, den Schritt in Richtung Atomkraft zu überdenken!“

Die Studie der Wiener Umweltanwaltschaft ist unter folgendem Link abrufbar: studie-nachhaltigkeitsnarrative-nuklearbereich.pdf

Rückfragen & Kontakt

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright