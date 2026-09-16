  • 16.09.2026, 13:59:02
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FPÖ-Landbauer: „Wer Kopftuchverbot missachtet, ist hier falsch“

Jeder Verstoß ist eine demonstrative Missachtung unserer Kultur und Regeln

Sankt Pölten (OTS) - 

„Jeder Verstoß gegen das Kopftuchverbot ist eine Missachtung unserer Regeln, unserer Kultur und unserer Heimat. Wer hier leben will, hat sich anzupassen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer aktuelle Berichte über diverse Regelverstöße in Schulen.

Bezeichnend: In der roten Bundeshauptstadt wurde das Kopftuchverbot deutlich häufiger gebrochen als etwa in Niederösterreich oder in der Steiermark.

„Dass die Integrationspolitik der vergangenen Jahre kläglich gescheitert ist, zeigt sich genau daran: Selbst einfachste Regeln werden ganz bewusst gebrochen und unsere Werte demonstrativ ignoriert. Aber kein Wunder, wenn die Botschaft der Einheitspartei seit 2015 lautet: Alle Leistungen in Österreich kassieren und dafür null integrieren“, so Landbauer weiter und schließt: „Wer unsere christlich-abendländische Kultur als untragbar empfindet und partout ein Kopftuch tragen will, dem steht es jederzeit frei, unser Land zu verlassen. Wer islamische Regeln über unsere Gesetze stellt, ist hier falsch.“

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