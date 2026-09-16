- 16.09.2026, 13:59:02
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FPÖ-Landbauer: „Wer Kopftuchverbot missachtet, ist hier falsch“
Jeder Verstoß ist eine demonstrative Missachtung unserer Kultur und Regeln
„Jeder Verstoß gegen das Kopftuchverbot ist eine Missachtung unserer Regeln, unserer Kultur und unserer Heimat. Wer hier leben will, hat sich anzupassen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer aktuelle Berichte über diverse Regelverstöße in Schulen.
Bezeichnend: In der roten Bundeshauptstadt wurde das Kopftuchverbot deutlich häufiger gebrochen als etwa in Niederösterreich oder in der Steiermark.
„Dass die Integrationspolitik der vergangenen Jahre kläglich gescheitert ist, zeigt sich genau daran: Selbst einfachste Regeln werden ganz bewusst gebrochen und unsere Werte demonstrativ ignoriert. Aber kein Wunder, wenn die Botschaft der Einheitspartei seit 2015 lautet: Alle Leistungen in Österreich kassieren und dafür null integrieren“, so Landbauer weiter und schließt: „Wer unsere christlich-abendländische Kultur als untragbar empfindet und partout ein Kopftuch tragen will, dem steht es jederzeit frei, unser Land zu verlassen. Wer islamische Regeln über unsere Gesetze stellt, ist hier falsch.“
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