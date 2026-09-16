Zwei Tage voller Inspiration, Genuss und großer Begegnungen: KURIER freizeit.live verwandelte die Hofburg in eine Erlebniswelt

Wien (OTS) -

Zwei Tage lang wurde die Wiener Hofburg zum Treffpunkt für alle, die das Leben in seinen schönsten, spannendsten und genussvollsten Facetten erleben wollten: Bei der vierten Ausgabe von KURIER freizeit.live am 11. und 12. September konnten sie auf hochkarätige Persönlichkeiten treffen und ein vielseitiges Programm aus Literatur, Kabarett, Musik, Mode, Kulinarik, Beauty, Reisen und Gesundheit erleben. Live-Talks, Shows, Lesungen, Masterclasses und rund 50 Erlebnisstationen machten die Prunkräume der Hofburg zur Bühne für Inspiration und persönliche Begegnungen.

KURIER freizeit.live ist eine Erfolgsgeschichte

„Mit der KURIER freizeit.live stellen wir unter Beweis, wie Medien ihre Inhalte heute über die klassischen Kanäle hinaus transportieren können. Was online oder in Zeitung und Magazin beginnt, wird live zum Erlebnis und erreicht die Menschen dort, wo Information, Inspiration und Begegnung zusammenkommen. Die KURIER freizeit.live steht damit exemplarisch für eine Medienwelt, in der guter Journalismus nicht nur gelesen, sondern auch erlebt werden kann,“ sagt KURIER Geschäftsführer Richard Grasl. „Die KURIER freizeit.live ist eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie gut Inhalte auch in Form von Live-Formaten funktionieren und Information samt Inspiration auf die Bühne bringen“, so Marlene Auer, Chefredakteurin der KURIER freizeit und Chefredakteur-Stellvertreterin KURIER.

Literatur trifft Kabarett und große Namen

Einer der Höhepunkte war ein Interview mit Starautor Martin Suter, der mit Auer über die Kunst des Erzählens und die Wirkung von Literatur sprach. Am Samstag gab es gleich zwei Eröffnungsinterviews, die sie mit den beiden Schauspielerinnen Elke Winkens und Barbara Wussow führte. Auch die österreichische Kabarett- und Kulturszene war prominent vertreten. Dieter Chmelar und Joesi Prokopetz präsentierten Auszüge aus ihrem neuen Programm „Zwei wie Blech und Schwafel“. Thomas Mraz gab mit „Mraz F1rst“ einen humorvollen Einblick in sein erstes Solo. Für einen exklusiven Vorgeschmack auf eine kommende Produktion sorgten Polly Adler, Sona MacDonald und Sigrid Hauser mit einer Vorpremiere ihres neuen Programms. Auch die KURIER-Kolumnisten Johanna Sebauer und Franzobel standen live auf der Bühne. Am zweiten Tag begeisterten unter anderem Manuel Rubey, Caroline Athanasiadis, Thomas Brezina und Lucas Fendrich das Publikum. Musikalische Highlights der Volksoper Wien und ein Auftritt der Wiener Comedian Harmonists ergänzten das Programm.

Von der Bühne direkt ins Erlebnis

Die KURIER freizeit.live setzte aber nicht nur auf große Namen, sondern vor allem auf das persönliche Erleben. An rund 50 Erlebnisstationen konnten die Besucher entdecken, verkosten, ausprobieren und sich inspirieren lassen. Die Themenpalette reichte von Kulinarik und Wein über Mode, Beauty und Reisen bis zu Mobilität, Entertainment und Gesundheit. Für besondere Genussmomente sorgten unter anderem Verkostungen von Wein, Sekt und Kaffee sowie der Gaumen Hoch Kochsalon by Wrenkh. Auch Styling und Beauty kamen nicht zu kurz und wer Lust auf Bewegung und Unterhaltung hatte, konnte sich an Sportstationen versuchen oder Casino-Feeling mit echten Croupiers erleben.

Elisabeth Laimighofer, Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus: „Mit unseren PartnerInnen und SponsorInnen haben wir wieder echte Erlebnisse für die Leserinnen und Leser des KURIER geschaffen. KURIER freizeit.live zeigt, wie wir starke Marken, relevante Themen und unsere Community zusammenbringen und daraus besondere Momente entstehen lassen.“

Premiere für die Welt der Gesundheit

Im vierten Jahr ist das Publikumsevent außerdem um eine neue Welt gewachsen: jene der Gesundheit. Als inhaltlicher Partner für das Programm auf der KURIER Leben Bühne konnte die MedUni Wien gewonnen werden. ExpertInnen beleuchteten dort aktuelle Erkenntnisse u.a. zu gesundem Altern, Hormongesundheit sowie die neuesten Entwicklungen in der Ernährungswissenschaft. Lara Vadlau, Medizinerin und Olympiasiegerin, brachte Perspektiven ihres Buches „Die Alterslüge" ein und Gefäßchirurg Afshin Assadianerklärte im Live-Interview, warum manche Menschen bis ins hohe Alter fit und leistungsfähig bleiben können. Ergänzt wurde das Programm u. a. durch ein hochkarätig besetztes Panel zu Sexualität und Gesundheit mit Shahrokh Shariat und Michaela Bayerle-Eder und ein inspirierendes Gespräch von KURIER Herausgeberin Martina Salomon mit Ordensfrau und Keynote-Speakerin Melanie Wolfers.

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