AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Bundesrat und Bürgermeister Christian Fischer, Bundesrat Karl Weber und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 18. September 2026 die Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen feierlich eröffnen.

Wann: 18. September 2026, 14 Uhr

Ort: Bahnstraße 5, 3161 St. Veit an der Gölsen

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.