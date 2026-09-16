DA LUZ übernimmt künstlerische Leitung des CAPITANO

Wien (OTS) -

Das CAPITANO – Bar di Rossi in Wien-Mariahilf stellt die Weichen für den weiteren Ausbau seines musikalischen Programms: Ab Oktober 2026 übernimmt die Cosmopolitische Sängerin, Komponistin und Bandleaderin Jacqueline Patricio DA LUZ die künstlerische Leitung des Hauses.

Damit setzt das CAPITANO einen weiteren Schwerpunkt auf Live-Musik und entwickelt sich über seine Rolle als mediterrane Bar hinaus zu einem Ort, an dem Gastronomie, Musik und kulturelle Begegnung miteinander verbunden werden.

DA LUZ bringt dafür langjährige Bühnenerfahrung und eine ausgeprägte Vernetzung innerhalb der österreichischen Musikszene mit. Die in Wien aufgewachsene Künstlerin verbindet unterschiedliche musikalische Einflüsse und bewegt sich zwischen Jazz, Bossa Nova, brasilianischer Musik, Latin, Pop und Singer/Songwriter. Mit Formationen wie dem DA LUZ Trio, DA LUZ & Band, DA LUZ Duo und DA LUZ & She arbeitet sie in unterschiedlichen musikalischen Besetzungen und Formaten. Auch tief verbunden mit dem Austropop seit 30 Jahren wie z.b mit Christian Kolonovits, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Boris Bukowski, Stefanie Werger, Gary Lux uvm.

Ihr musikalischer Ansatz ist dabei geprägt von der Verbindung verschiedener Kulturen und Stilrichtungen. Beim DA LUZ Trio etwa treffen brasilianische Musik, Jazz und Pop aufeinander.

„Das CAPITANO hat eine besondere Atmosphäre. Es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, miteinander ins Gespräch kommen und den Moment genießen. Musik kann genau diese Verbindung schaffen. Ich möchte hier einen Raum für Musikerinnen und Musiker schaffen, unterschiedliche Stile zusammenbringen und gleichzeitig dem Publikum immer wieder neue musikalische Erlebnisse bieten“, sagt Jacqueline Patricio DA LUZ.

Musik als Teil der Identität

Für CAPITANO-Gründer und Gastgeber Michael Roth ist die Erweiterung des musikalischen Konzepts ein konsequenter nächster Schritt. Die Bar di Rossi in der Gumpendorfer Straße verbindet italienisch-mediterranes Lebensgefühl mit Wiener Gastfreundschaft. Caffè, Aperitivi, Cicchetti, Panini und Signature Drinks bilden die gastronomische Basis. Live-Musik und Veranstaltungen sind bereits heute ein wesentlicher Bestandteil des Hauses.

„Das CAPITANO war nie nur als klassische Bar gedacht. Es geht um Lebensgefühl, Begegnung und darum, Menschen für einen Moment aus ihrem Alltag herauszuholen. Musik ist dafür ein unglaublich starkes Element. Mit DA LUZ haben wir eine Künstlerin gefunden, die diese Idee nicht nur musikalisch versteht, sondern sie selbst verkörpert“, so Michael Roth.

Bereits im September steht mit dem DA LUZ Trio ein Konzert im CAPITANO auf dem Programm. Am 19. September 2026 treffen dort Jacqueline Patricio DA LUZ, Albert Reifert und Ray Aichinger aufeinander.

Mit der neuen künstlerischen Leitung soll das musikalische Angebot ab Oktober kontinuierlich weiterentwickelt werden. Geplant sind unterschiedliche Live-Formate, von Jazz, brasilianischer und lateinamerikanischer Musik bis hin zu Singer/Songwriter, Pop und weiteren musikalischen Stilrichtungen.

Dabei soll das CAPITANO bewusst kein klassischer Konzertsaal werden.

„Wir wollen keine Bühne schaffen, auf der Musik einfach nur stattfindet. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Musik Teil des gesamten Abends wird – gemeinsam mit gutem Essen, Drinks, Gesprächen und dieser besonderen Leichtigkeit, die das CAPITANO ausmacht“, beschreibt DA LUZ ihre Vorstellung.

Das Konzept passt damit zur bisherigen Entwicklung des Hauses: Das CAPITANO verfügt über einen eigenen Veranstaltungsbereich mit Bühne und professioneller Tontechnik und bietet bereits heute Live-Musik, DJs sowie private und geschäftliche Veranstaltungen an.

CAPITANO – Bar di Rossi

Das CAPITANO – Bar di Rossi befindet sich in der Gumpendorfer Straße 5 im 6. Wiener Gemeindebezirk. Die von Michael Roth gegründete Bar verbindet mediterrane Genusskultur mit Wiener Charakter und versteht sich als Ort für Caffè, Aperitivi, Signature Drinks, kleine italienische Speisen, Veranstaltungen und Live-Musik.

Mit der Verpflichtung von Jacqueline Patricio DA LUZ als künstlerische Leiterin wird dieser musikalische Schwerpunkt ab Oktober 2026 weiter ausgebaut.