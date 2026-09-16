Heißester Sommer der Messgeschichte: Neue Ausstellung zeigt, wie Klimaschutz Gesundheit schützt und Hoffnung macht

Wien (OTS) -

Deshalb rücken das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) und die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, nun jene Geschichten in den Mittelpunkt, die oft zu wenig Aufmerksamkeit bekommen: Lösungen, die bereits heute funktionieren. Durch die Kooperation mit dem Roten Kreuz wird die interaktive Wanderausstellung “Zukunft erleben” der Zukunftsallianz nun um den Schwerpunkt “Gesundheit & Soziales” ergänzt, der zeigt, warum Klimaschutz auch Gesundheitsschutz ist, Nachbarschaften stärkt und das Leben in Gemeinden günstiger, stressfreier und gesünder macht. „Diese Ausstellung macht Mut, weil die Lösungen längst da sind. Während die Klimakrise unseren Alltag verändert, handeln Vereine, Betriebe, soziale Organisationen und Gemeinden bereits – dort, wo Menschen Hitze, Extremwetter oder soziale Belastungen ganz konkret spüren”, so Andreas Köhazy, Sprecher der Zukunftsallianz.

Peter Kaiser, Stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes: „Wir freuen uns, dass ‘Gesundheit und Soziales’ als eigener Schwerpunkt aufgenommen wurde. Denn Klima, Gesundheit und soziale Fragen können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Das erleben wir beim Roten Kreuz in vielen Bereichen unmittelbar – bei unseren Patient:innen und Klient:innen, aber auch bei unseren Mitarbeitenden. Darauf reagieren wir mit verschiedenen Maßnahmen ganz konkret, etwa indem wir unsere Arbeit an zunehmende Hitzebelastungen anpassen oder Angebote für besonders vulnerable Gruppen ausbauen. Die Herausforderungen sind groß – aber wir können etwas tun und genau das wollen wir mit dieser Ausstellung zeigen.”

Ausstellung “Zukunft erleben”

14. bis 21. September 2026

montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr

Humanitarian Innovation Lab des ÖRK, Wiedner Hauptstraße 28, 1040 Wien

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz

Die Klimakrise ist längst mehr als eine Umweltfrage. Sie entscheidet zunehmend darüber, wie gesund wir leben können. Hitzewellen belasten Herz und Kreislauf, verschärfen bestehende Erkrankungen und treffen besonders jene Menschen, die wenig Schutz vor extremer Hitze haben. Das zeigt sich auch im Alltag der Rettungsorganisationen: Durchschnittlich 15 Prozent mehr Einsätze verzeichnete das Rote Kreuz an den Hitzetagen der vergangenen Monate.

Genau hier setzt die Ausstellung an: Mehr als 30 Best-Practice-Beispiele aus ganz Österreich beweisen, dass Veränderung möglich ist – von kühlen Begegnungsorten über innovative Mobilität und nachhaltiges Wohnen bis hin zu Projekten des Roten Kreuzes, die soziale Unterstützung und Gesundheitsvorsorge stärken. Lösungen für Energiearmut, Cooling Center oder die Plattform Call4Action für jugendliches Engagement für soziale Veränderung sind Erfolgsbeispiele mit Vorbildcharakter. Gerade für Schulklassen macht die interaktive Ausstellung greifbar, wie Hitzeschutz, Klimaanpassung und gesellschaftlicher Zusammenhalt konkret aussehen können.

„Die größte Gefahr ist nicht, dass uns Ideen fehlen – sondern dass gute Lösungen Einzelfälle bleiben. Aus der Praxis existieren bereits Antworten, die Gesundheit schützen, Nachbarschaften stärken und das Leben lebenswerter machen. Jetzt braucht es den politischen und gesellschaftlichen Rückenwind, damit aus einzelnen Leuchttürmen eine Bewegung wird”, unterstreicht Köhazy.

Expert:innendiskussion: Wie bleiben wir gesund in einer heißeren Zukunft?

Am 15. September 2026 diskutierten Expert:innen im Humanitarian Innovation Lab des Österreichischen Roten Kreuzes darüber, wie wir auf die Folgen zunehmender Hitze reagieren können – und welche Maßnahmen Gesundheit schützen und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Mit Impulsen von: Peter Kaiser, Stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes / David Jablonski, Mitgründer von Klimadashboard und Entwickler des neuen Hitze-Trackers / Verena Schöpfer, Meteorologin, TV-Wettermoderatorin & Gründerin von Sustainery / Andreas Köhazy, Sprecher der Zukunftsallianz

Fotos (Copyright: Gisi Taschner-Carl-Hohenbalken): Hier klicken