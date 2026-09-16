  • 16.09.2026, 13:22:32
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AVISO: Neue Polizistinnen und Polizisten für das Burgenland

Angelobungen, Ausmusterungen und Ehrungen beim Tag der Bundespolizei in Neusiedl am See – 18. September 2026, 10:25 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, die Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Neusiedl am See, Elisabeth Böhm, sowie Landespolizeidirektor Martin Huber nehmen am 18. September 2026 am Tag der Bundespolizei in Neusiedl am See teil.

Im Rahmen des Festakts werden neue Polizeischülerinnen und -schüler angelobt sowie Polizistinnen und Polizisten nach erfolgreicher Ausbildung ausgemustert. Zudem werden Bundes- und Landesauszeichnungen verliehen sowie Bedienstete der Einsatzeinheit geehrt.

Wann: 18. September 2026, 10:25 Uhr

Wo: Seegelände 7, 7100 Neusiedl am See (bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Feuerwehrhaus der FF-Neusiedl/See, Satzgasse 9, 7100 Neusiedl am See, statt.)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/32edb2zs

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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