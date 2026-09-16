Gstöttner: „Industriestrompreis und Energiekrisenmechanismus werden für Aufschwung in Österreich sorgen“

Wien (OTS) -

„Der Industriestrompreis und der Energiekrisenmechanismus werden für den Aufschwung in Österreich sorgen. Das Ziel der Bundesregierung ist klar: Österreichs Energiesystem nachhaltig zu reformieren und kurzfristig zu entlasten. Eine wettbewerbsfähige Industrie ist eine tragende Stütze der österreichischen Wirtschaft. Diese Wettbewerbsfähigkeit stellt die Bundesregierung mit einem Industriestrompreis von 5 Cent pro kWh sicher. Der Energiekrisenmechanismus wird dafür sorgen, dass steigende Haushaltspreise die Inflationsspirale nicht beschleunigen. Damit wird eine Situation, wie wir sie 2022 erlebt haben, verhindert“, so der Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei, Markus Gstöttner.

„Gestern war EU-Ratspräsident António Costa zu Gast bei Bundeskanzler Christian Stocker. Der Bundeskanzler hat klargemacht, dass es eine europäische Lösung für den Umgang mit Merit-Order braucht. Solange Merit-Order existiert, braucht es den Energiekrisenmechanismus, da dieser das Merit-Order-System in Krisenfällen abfedert. Mit diesen Gesetzesentwürfen wird der Herbst der Ergebnisse eingeläutet, die Bundesregierung unter Bundeskanzler Christian Stocker arbeitet weiter zielstrebig am Aufschwung für ein zukunftsfrohes Österreich“, so Gstöttner abschließend.