Tirol hat seinen offiziellen Snack: Die Tiroler Tschips sind da!

Hall in Tirol/Innsbruck (OTS) -

Mit den Tiroler Tschips kommen die ersten Kartoffelchips mit Tiroler Handschrift ins Snackregal und in die heimische Gastronomie. Nur 3 Zutaten lassen Tirol jetzt knuspern: Tiroler Kartoffeln, in Tirol gesiedetes Alpensalz und Sonnenblumenöl. Das neue Produkt, das die Manufaktur "Essenz der Alpen GmbH" ins Leben gerufen hat, ist ab sofort verfügbar — es kommt regional, hochwertig und mit einem Augenzwinkern daher und bringt den Tiroler Kchhhrunch ins Snackregal.

USPs: Tiroler Kartoffeln, extra knusprig und mit minus 30% Fett

Die “Tiroler Tschips” werden mit Tiroler Kartoffeln gefertigt und schonend in der Vakuum Fritteuse hergestellt. Durch die niedrigeren Frittiertemperaturen enthalten die Chips etwa 30 % weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips — bei gleichzeitig maximalem Crunch. Durch den reduzierten Fettgehalt bleiben sie auch nach dem Öffnen länger knusprig. Das Salz stammt aus der Produktion der Tiroler Pfannensaline "Essenz der Alpen", wo traditionell in Handarbeit in großen Edelstahlbecken gesiedet wird. Frittiert wird bei einem Partner im benachbarten Bayern: kurze Lieferwege und so regional wie möglich lautet das Motto. Dass das Produkt großen Anklang findet, zeigt sich an der Nominierung zum Tiroler Lebensmittelinnovationspreis.

Tirol zum Snacken: Von der Knolle bis zum Salzkorn

Kernidee in der Kommunikation der besonders knusprigen Chips: Das Geräusch beim Knuspern ähnelt dem Tiroler Dialekt "K". „ Wir haben ein regionales Produkt geschaffen, das die Tiroler Lebensfreude einfängt, unbeschwert und humorvoll ist, aber auch für kompromisslose Qualität steht ", sagt Johanna Jenewein, Geschäftsführerin der Essenz der Alpen GmbH. „ Tirol hat seinen eigenen Snack verdient und seit heute gibt es ihn. Unsere zwei lustigen Kartoffelfiguren 'Bro-tatoes' tragen ihn ins ganze Land hinaus. "

Zwei Kartoffeln als Markenbotschafter unterwegs in Tirol

Die Bro-tatoes, zwei unternehmungslustige und nicht ganz ernst zu nehmende Tiroler Kartoffeln sind die Hauptdarsteller der Tiroler Tschips. Sie verleihen dem Produkt seinen Witz, sind für jeden Scherz und eine gute Zeit zu haben. Sie werden in den nächsten Monaten die schönsten Seiten und die spaßigsten Momente in Tirol erleben, das schönste Tiroler "K" küren und sind überall dort anzutreffen, wo in Tirol die “Post” abgeht.

Für Veranstalter von regionalen Events gibt es ein eigenes Angebot: Die “Task Force Tschips” versorgt auf Anfrage Zelt-, Feuerwehrfeste, Après-Ski-Lokale, Partys und Vereinsveranstaltungen in ganz Tirol — unkompliziert und direkt mit einem maßgeschneiderten und attraktivem Angebot. Auf Anfrage kommen auch die Bro-tatoes zu Besuch. Mehr Infos gibt es unter [email protected]

Über Essenz der Alpen

Die Essenz der Alpen GmbH mit Sitz in Hall in Tirol betreibt die letzte traditionelle Salzproduktion Tirols, wo in großen Edelstahlbecken Alpensole zu feinen Tischsalzen versiedet wird. Darüberhinaus entstehen in der Manufaktur regionale Delikatessen rund um rare und besondere Zutaten aus dem ganzen Alpenraum, von Frankreich bis Slowenien. Die Tiroler Tschips sind das erste Produkt der Snack-Linie des Unternehmens.