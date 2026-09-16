VOR/ITS Vienna Region präsentierte Zukunft des Öffentlichen Verkehrs in Korneuburg

Wien/St. Pölten/Korneuburg/Eisenstadt (OTS) -

Am 12. und 13. September war der TORUS-Forschungsbus von ALP.Lab rund um das Korneuburger Hafenfest als fahrendes Labor für Automatisierten Öffentlichen Verkehr im Einsatz – am Hauptplatz und beim Hafenfest wurde so Technik für die Korneuburgerinnen und Korneuburger unmittelbar erlebbar.

Wie können automatisierte Busse künftig den Öffentlichen Verkehr ergänzen? Wie funktioniert die Technik dahinter und welche Möglichkeiten eröffnen sich damit für Städte, Gemeinden und Regionen? Besucherinnen und Besucher des Korneuburger Hafenfests bot sich die Möglichkeit, den außergewöhnlichen Forschungsbus aus nächster Nähe kennenzulernen und sich mit Expertinnen und Experten von VOR/ITS Vienna Region und ALP.Lab vor Ort auszutauschen.

TORUS: Österreichs größter automatisierter Stadtbus mit umfangreicher Sensorik und Forschungstechnik

Der TORUS-Bus von ALP.Lab ist Österreichs größter automatisierter Stadtbus und als fahrendes Labor für die Erforschung und Entwicklung des automatisierten Fahrens mit umfangreicher Sensorik und Technik ausgestattet. Die Fahrten in Korneuburg erfolgten aus rechtlichen Gründen manuell, der Bus wurde dabei im Rahmen zweier Forschungsprojekte als Reallabor genutzt, um wertvolle Daten und Erkenntnisse zu gewinnen.

Neben dem regen Interesse der Hafenfest-Besucherinnen und -Besucher war auch die Präsenz der Entscheidungsträgerinnen und -träger von Politik und VOR ein starkes Signal. LAbg. GR Hubert Keyl, der Korneuburger Bürgermeister LAbg. Christian Gepp, Vizebürgermeister Stefan Hanke, Verkehrsstadtrat Ewald Ebner und die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber zeigten sich von Technik und Möglichkeiten beeindruckt und nutzten den TORUS-Bus nicht nur für einen regen Austausch, sondern auch für die erste Fahrt vom Korneuburger Hauptplatz zur Eröffnung des Hafenfests.

VOR/ITS Vienna Region präsentierten mit ALP.Lab und der Stadtgemeinde Korneuburg ein fahrendes Labor für den Öffentlichen Verkehr von morgen

„Für den VOR und unsere Partner war das Hafenfest auch die ideale Gelegenheit, Forschung und Technologie unmittelbar zu den Menschen zu bringen und einen direkten Austasuch zu ermöglichen. Sie konnten unmittelbar erleben, wie automatisiertes Fahren und die Technik dahinter funktionieren und welche Rolle automatisierte Fahrzeuge für die Zukunft des Öffentlichen Verkehrs spielen können. Für Städte ebenso wie für den regionalen und ländlichen Raum kann automatisierte Mobilität mit flexiblen, effizienten und nachhaltigen Angeboten die bestehenden Bahn-, Bus- und Bedarfsverkehre als Teil eines Gesamtsystems wertvoll ergänzen“, zeigen sich die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber überzeugt.

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) versteht sich dabei als Vorreiter und Impulsgeber für zukunftsorientierte Mobilität und digitales Mobilitätsmanagement in der Ostregion. Ziel ist es, automatisierten Öffentlichen Verkehr in der Ostregion nachhaltig und integriert in ein umfassendes Mobilitätsangebot zu etablieren.

ITS Vienna Region als Bereich des VOR entwickelt die digitalen Grundlagen für die Mobilität von morgen, sammelt und vernetzt Daten und übersetzt sie in innovative Anwendungen – von Routing und Modellierung bis hin zu automatisierter Mobilität und digitalen Zwillingen. Der VOR ist mit ITS Vienna Region unter anderem an den FFG-geförderten Forschungsprojekten CCAM_ArtLand und BEFAHRBAR beteiligt und ermöglichte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Korneuburg und den CCAM_ArtLand Konsortialpartnern ALP.Lab, AIT und Onsite Data Intelligence den Einsatz des ALP.Lab TORUS-Bus in Korneuburg.

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