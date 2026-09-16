- 16.09.2026, 12:20:32
- /
- OTS0134
Aviso: Pressegespräch „Safe Hearts Austria" - Herzgesundheit mit Zukunft
Weltherztag 2026: Die Österreichische Kardiologische Gesellschaft stellt die „Big Five“ – fünf Handlungsempfehlungen gegen die bestehende Herzepidemie vor
Anlässlich des Weltherztages lädt die Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) am Montag, 28. September 2026, um 09:00 Uhr zum Pressegespräch „Safe Hearts Austria – Herzgesundheit mit Zukunft“ ein.
Jeder dritte Todesfall in Österreich ging im Jahr 2024 auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurück. Damit bilden Herz-Kreislauf-Erkrankungen hierzulande die häufigste Todesursache. Im Mittelpunkt des Pressegesprächs stehen die „Big Five“ – fünf Forderungen der ÖKG, deren Ziel es ist, das Thema in der Gesundheitspolitik fest zu verankern und Herzgesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen.
Durch das gemeinsame Handeln aller Beteiligten – von Politik über Wissenschaft und Medizin bis hin zur Bevölkerung – soll die Herzgesundheit in Österreich nachhaltig verbessert und die längst notwendigen Zielsetzungen der Europäischen Kommission aus dem „EU Safe Hearts Plan“ erreicht werden. Nur so kann die fortschreitende Herzepidemie in Österreich gemeinsam aufgehalten werden.
Es informieren Sie:
(in alphabetischer Reihenfolge)
- Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Lukas FIEDLER | Leiter der interventionellen Kardiologie der Privatklinik Confraternität/Goldenes Kreuz Wien, Sekretär der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG)
- Univ.-Prof. Dr. Daniel SCHERR | Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, Stv. Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie an der Medizinischen Universität Graz
- Dr.in Lara VADLAU | Olympiasiegerin im Segeln, Ärztin und Bestsellerautorin
Rahmendaten:
- Datum: Montag, 28. September 2026
- Uhrzeit: 09:00 Uhr
- Ort: APA-Pressezentrum | Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
- Veranstalter: Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG)
- Streaming Link: https://events.streaming.at/oekg-20260928
Anmeldungen erbeten unter: [email protected]
Pressegespräch „Safe Hearts Austria"
Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die "Big Five" - fünf Forderungen, um Herzgesundheit über die medizinische Versorgung hinaus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, sie in der Gesundheitspolitik prioritär zu verankern und die Herzepidemie in Österreich gemeinsam einzudämmen.
Datum: 28.09.2026, 09:00 Uhr - 28.09.2026, 10:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG)
Univ.-Prof. Dr. Lukas J. Motloch, MSc, PhD
Telefon: +43 664 834 5488
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.atcardio.at/
FINE FACTS Health Communication GmbH
Lisa Maria Schoißengeier, BEd BA MA
PR & Projektmanagement
Telefon: +43 660 8660 245
E-Mail: [email protected]
Website: www.finefacts.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KAD