Aviso: Pressegespräch „Safe Hearts Austria" - Herzgesundheit mit Zukunft

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltherztages lädt die Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) am Montag, 28. September 2026, um 09:00 Uhr zum Pressegespräch „Safe Hearts Austria – Herzgesundheit mit Zukunft“ ein.

Jeder dritte Todesfall in Österreich ging im Jahr 2024 auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurück. Damit bilden Herz-Kreislauf-Erkrankungen hierzulande die häufigste Todesursache. Im Mittelpunkt des Pressegesprächs stehen die „Big Five“ – fünf Forderungen der ÖKG, deren Ziel es ist, das Thema in der Gesundheitspolitik fest zu verankern und Herzgesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen.

Durch das gemeinsame Handeln aller Beteiligten – von Politik über Wissenschaft und Medizin bis hin zur Bevölkerung – soll die Herzgesundheit in Österreich nachhaltig verbessert und die längst notwendigen Zielsetzungen der Europäischen Kommission aus dem „EU Safe Hearts Plan“ erreicht werden. Nur so kann die fortschreitende Herzepidemie in Österreich gemeinsam aufgehalten werden.

Es informieren Sie :

(in alphabetischer Reihenfolge)

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Lukas FIEDLER | Leiter der interventionellen Kardiologie der Privatklinik Confraternität/Goldenes Kreuz Wien, Sekretär der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG)

| Leiter der interventionellen Kardiologie der Privatklinik Confraternität/Goldenes Kreuz Wien, Sekretär der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) Univ.-Prof. Dr. Daniel SCHERR | Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, Stv. Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie an der Medizinischen Universität Graz

| Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, Stv. Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie an der Medizinischen Universität Graz Dr.in Lara VADLAU | Olympiasiegerin im Segeln, Ärztin und Bestsellerautorin

Rahmendaten :

Datum : Montag, 28. September 2026

: Montag, 28. September 2026 Uhrzeit : 09:00 Uhr

: 09:00 Uhr Ort : APA-Pressezentrum | Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

: APA-Pressezentrum | Laimgrubengasse 10, 1060 Wien Veranstalter : Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG)

: Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) Streaming Link: https://events.streaming.at/oekg-20260928

Anmeldungen erbeten unter: [email protected]

Pressegespräch „Safe Hearts Austria"

Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die "Big Five" - fünf Forderungen, um Herzgesundheit über die medizinische Versorgung hinaus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, sie in der Gesundheitspolitik prioritär zu verankern und die Herzepidemie in Österreich gemeinsam einzudämmen.

Datum: 28.09.2026, 09:00 Uhr - 28.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/oekg-20260928