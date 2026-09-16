Wiener Stadtwerke: Alexander Kirchner neuer Geschäftsführer von Wien Energie

Wien (OTS) -

Alexander Kirchner (46) übernimmt mit 1.1. 2027 den Vorsitz in der Geschäftsführung von Wien Energie. Das erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt, heute Mittwoch. Kirchner komplettiert damit das Management Board von Wien Energie neben Alma Kahler und Sascha Zabransky. Über die exakte Aufteilung der Geschäftsfelder wird in den nächsten Wochen informiert.

„Alexander Kirchner ist ein erfahrener Energiemanager, kennt das Unternehmen, die Herausforderungen der Branche und er hat den Zug zum Tor. Ich bin überzeugt, dass er das bestehende Team mit seiner ausgewiesenen Energie-Expertise perfekt ergänzt und Wien Energie erfolgreich weiterentwickeln wird. Nicht zuletzt freut es mich sehr, dass er den Weg zurück ins Unternehmen gefunden hat“, sagt Peter Weinelt.

Zwtl.: Neuer Geschäftsführer mit langjähriger Energie- und Führungserfahrung

Kirchner ist derzeit Technikvorstand bei der Energie AG Oberösterreich. In dieser Funktion verantwortet er zentrale technologische und operative Agenden des Unternehmens, insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Erzeugung sowie der Netzinfrastruktur. Zuvor war er bei Wien Energie in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Energiewirtschaft sowie der Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Zudem war er Geschäftsführer der Pama-Gols Windkraftanlagenbetriebs GmbH.

Kirchner absolvierte ein Studium an der Montanuniversität Leoben sowie einen Professional MBA an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Außerdem nimmt Alexander Kirchner Funktionen in mehreren Aufsichtsräten und nationalen wie internationalen Interessensvertretungen wahr, unter anderem als Aufsichtsratsmitglied der Salzburg AG und Salzburg Netz GmbH, als Aufsichtsratsvorsitzender der Netz Oberösterreich GmbH, als Verwaltungsratsmitglied beim TÜV Österreich und Vice President Austria bei der Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP).

Ein Foto von Alexander Kirchner finden Sie unter https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=It32gKLEL4To

Über die Wiener Stadtwerke Gruppe

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit über 19.000 Mitarbeiter*innen und 5 Milliarden Euro Umsatz eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark, immOH!, WienIT sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.