Hanel-Torsch: Preisträgerinnen beim großen 25. Wiener Frauenpreis zum 25. Jubiläum geehrt

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Frauen sichtbar machen“ wurde heute der große 25. Wiener Frauenpreis im Rahmen eines Festakts im Arkadenhof des Wiener Rathauses verliehen. Die Auszeichnung würdigt Frauen, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise zu mehr Gleichstellung, gesellschaftlicher Teilhabe und der Sichtbarkeit von Frauen beitragen.

„Nicht nur als Frauenstadträtin der Stadt Wien, sondern auch als Feministin ist die Gala zur Vergabe des Wiener Frauenpreises ein absolutes Highlight im Kalenderjahr. Es ist ein Privileg diese beeindruckenden Frauen auszeichnen zu dürfen, die mit ihrem Wirken in der Gesellschaft, diese verändert haben. Es ist ein Zusammenkommen von Frauen, die sich für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit mehr als nur verdient gemacht haben, Vorbilder sind und mit ihrem Wirken gleichzeitig weit über den persönlichen Handlungsspielraum hinaus ausstrahlen. Das Wirken dieser Frauen und das persönliche Zusammentreffen sind Auftrag, jeden Tag weiterzuarbeiten, bis die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gleichberechtigung vollends erreicht ist“, so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Der Wiener Frauenpreis wurde heuer in den Kategorien „Digitalisierung“, „Alltagsheldin“ und „Zeitzeugin“ vergeben. Die Preisträgerinnen erhielten jeweils ein Preisgeld in der Höhe von 3.000 Euro sowie eine von der Künstlerin Vivien Schneider-Siemssen gestaltete Statue.

Für den musikalischen Rahmen der Preisverleihung sorgte der femchor. Über die Vergabe des Wiener Frauenpreises entschied die unabhängige Jury, bestehend aus den Journalistinnen Brigitte Handlos, Hanna Herbst und Tessa Prager.

Die Preisträgerinnen des 25. Wiener Frauenpreises 2026 sind:

Kategorie „Digitalisierung“: Ingrid Brodnig

Ingrid Brodnig ist eine österreichische Journalistin, Autorin und Expertin für digitale Themen. Sie setzt sich kritisch mit Phänomenen wie Manosphere, Incels und Deepfakes auseinander und schafft damit ein wichtiges Gegengewicht zu misogynen und desinformativen Online-Trends. In ihrer journalistischen Arbeit und ihren Büchern analysiert sie die Auswirkungen der Digitalisierung und zeigt Strategien gegen Hass, Desinformation und Polarisierung auf. Für ihr Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis für das politische Buch, und war Österreichs „Digitale Botschafterin“ in der EU.

Kategorie „Alltagsheldin“: femchor

Der 2020 in Wien gegründete femchor ist ein selbstorganisierter, feministischer Chor, der Inklusion und die Sichtbarkeit genderqueerer Personen in den Mittelpunkt stellt. Mit einem Repertoire aus Pop-Arrangements und Liedern des feministischen Widerstands verbindet das Ensemble mehrstimmigen Gesang mit politischem Aktivismus. Ob auf Kulturbühnen oder bei Demonstrationen – der femchor setzt sich lautstark für Gleichberechtigung und gegen patriarchale Strukturen ein.

Kategorie „Zeitzeugin“: Katja Sturm-Schnabl

Katja Sturm-Schnabl, 1936 als Kärntner Slowenin geboren, überlebte als Kind die Deportation und die Haft in nationalsozialistischen Lagern. Nach dem Krieg wurde sie Slawistin und prägte mit ihrer Forschung zur slowenischen Kulturgeschichte Kärntens die Wissenschaft. Bis heute engagiert sie sich als Zeitzeugin für Erinnerungskultur, Menschenrechte und gegen Diskriminierung. Für ihren langjährigen Einsatz wurde sie 2015 mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

Eine Übersicht aller bisherigen Frauenpreisträgerinnen ist abrufbar unter:

www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/politik/frauenpreis/preistraegerinnen