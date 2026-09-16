SPÖ-Seltenheim: „Mit Krisendeckel schützen wir Bevölkerung vor explodierenden Strompreisen – SPÖ ist Motor im Kampf gegen Teuerung“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt das große Energiepaket, das die Bundesregierung heute, Mittwoch, in Begutachtung schickt. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell internationale Krisen die Energiepreise und damit die Teuerung nach oben treiben können. Mit dem neuen Krisenmechanismus schafft die Bundesregierung einen Schutzschirm gegen diese explodierenden Stromkosten. Die 10-Cent-Garantie stellt sicher, dass Strompreise in Krisenzeiten begrenzt werden. Das schafft Sicherheit für die Menschen, schützt die Kaufkraft und wirkt der Inflation entgegen“, sagt Seltenheim. „Wir halten, was wir versprochen haben: Wir lassen die Teuerung nicht durchrauschen, sondern sorgen vor und greifen ein. Die SPÖ ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der Krisenmechanismus sieht vor, dass bei einem Strompreis von mehr als 16,5 Cent pro Kilowattstunde automatisch ein Preisdeckel von 10 Cent beim Arbeitspreis aktiviert wird. „Damit müssen Entlastungsmaßnahmen bei internationalen Energiekrisen nicht erst entwickelt werden, sondern greifen rasch“, so Seltenheim, der die Bedeutung des Energiepakets für die Wirtschaft unterstreicht: „Besonders energieintensive Branchen wie Stahl, Glas, Zement oder Papier sind auf leistbare Energie angewiesen. Stabilere Energiepreise und niedrigere Inflationszahlen stärken den Wirtschaftsstandort und sichern Arbeitsplätze in Österreich“, so Seltenheim.

Beim günstigeren Strom für die Industrie konnte die SPÖ eine Standortgarantie durchsetzen. „Unternehmen, die vom günstigen Strom profitieren, müssen ihre Belegschaft halten“, so Seltenheim, der zur Finanzierung der 10-Cent-Garantie festhält, dass diese nicht aus dem Budget kommt: „Die Finanzierung erfolgt über den bereits bestehenden Energiekrisenbeitrag Strom. Wenn internationale Krisen die Strompreise nach oben treiben und Stromerzeuger dadurch zusätzliche Gewinne machen, wird ein Teil davon für den Krisendeckel verwendet. Damit stellen wir sicher, dass die Stromerzeuger und nicht die Steuerzahler*innen für den Schutz vor explodierenden Strompreisen aufkommen“, so Seltenheim. (Schluss) ls/mb