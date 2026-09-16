Neun Stimmen für die Zukunft der österreichischen Musik

Wien, 16.09.2025 (OTS) -

Die österreichische Musik ist vielfältig, erfolgreich und innovativ. Doch die Perspektive junger Musikschaffender findet in den öffentlichen Debatten noch zu wenig Gehör. Das soll sich mit dieser Initiative von ACOM, ÖMR und AKM ändern. Als sichtbare Stimmen der österreichischen Musikbranche stehen die Ambassadors für eine neue Generation von Musikschaffenden und für eine Musiklandschaft, die ihre Zukunft gemeinsam gestaltet.

Junge Musikschaffende aktiv einbinden

Das Programm rückt junge Musikschaffende ins Zentrum und sucht aktiv ihren Input, um die Rahmenbedingungen für Musikschaffende neu und zukunftsfit zu gestalten. Die Ambassadors aus unterschiedlichen Bereichen der heimischen Musiklandschaft werden ihre Erfahrungen, Anliegen und Themen dort einbringen, wo über die Rahmenbedingungen von morgen gesprochen wird: in der Branche, in den Medien und in der Politik. Der kreative Motor Musik wird damit verstärkt in den öffentlichen Diskurs aufgenommen und die Ambassadors dienen durch ihre Vorbildfunktion als Brückenbauer:innen.

Vielfalt als Stärke der österreichischen Musik

Die Stärke der österreichischen Musik liegt in ihrer Vielfalt – und genau diese Vielfalt macht das Ambassador-Programm sichtbar. Gemeinsam zeigen sie, wie breit und lebendig die heimische Musikszene ist, und setzen ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt, Offenheit und eine verbesserte Sichtbarkeit österreichischer Musik.

Neun Persönlichkeiten, neun Perspektiven

Die ersten Ambassadors wurden am 15. September im Rahmen einer Veranstaltung präsentiert: Dalia Ahmed, Victor Gangl, Natalie Holzner, Josh., Die Mayerin, Yvonne Moriel, Christoph Renhart, Revelle und Yasmo stehen für unterschiedliche musikalische Zugänge, künstlerische Biografien und Formen des Engagements innerhalb der österreichischen Musiklandschaft.

Sprachrohr für Zukunftsthemen der Musikbranche

Als Teil der Musikbranche sind sie im regelmäßigen Austausch mit anderen Musikschaffenden und Multiplikator:innen. Dadurch können sie ihre Perspektiven dort einbringen, wo über die Zukunft der Musik diskutiert wird: bei Veranstaltungen, Panels, Branchentreffen und ähnlichen öffentlichen Formaten. Auf Anfrage vertreten sie Themen und Anliegen junger Musikschaffender und stärken so den Dialog zwischen Öffentlichkeit, Medien, Politik und Branchenorganisationen. Die inhaltliche Bandbreite ist dabei gezielt offen gewählt und reicht von Fragen rund um KI in der Musik über wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Musikschaffenden bis hin zu Themen wie einer Musikquote, der Sichtbarkeit österreichischer Musik, Diversität der Branche und Zukunftschancen für die nächste Generation.

Dabei agieren die Ambassadors unabhängig von den Initiatoren des Programms, aber im Interesse der gesamten Musikbranche. Ihr Fokus liegt darauf den Austausch in der Branche zu stärken, die Bedeutung der Musikbranche als wichtigen Wirtschaftsfaktor zu betonen und ihre Erfahrungen sowie Ansichten in den öffentlichen Diskurs einzubringen.

Über das Programm

Das Ambassador-Programm ist eine gemeinsame Initiative von AKM, ACOM und ÖMR, um gezielt jungen Menschen in der österreichischen Musikbranche mehr Gehör, Sichtbarkeit und aktive Teilhabe zu ermöglichen. Deren Anliegen und Ideen für eine starke und zukunftsfähige Musikbranche sollen über die Ambassadors stärker in den Austausch mit Öffentlichkeit, Medien und Politik eingebracht werden. Damit verbindet das Programm die nachhaltige Stärkung der österreichischen Musikbranche mit dem klaren Ziel, die Zukunft der österreichischen Musik aktiv, vielfältig und generationenübergreifend zu gestalten. Weitere Informationen unter www.akm.at/ambassadors

Kurzportraits: Die Ambassadors für österreichische Musik

Dalia Ahmed ist seit vielen Jahren als DJ, Radiojournalistin und Moderatorin bei FM4 sowie als Kuratorin in der österreichischen Kunst- und Musikszene aktiv. Durch ihre Arbeit mit renommierten Festivals und Institutionen verfügt sie über ein breites kulturelles Netzwerk und bringt ausgeprägte Expertise als Kuratorin mit. Als Jurymitglied und Mentorin engagiert sie sich zudem für Nachwuchs, Diversität und innovative künstlerische Perspektiven.

Victor Gangl ist Film- und Medienkomponist, dessen Musik in mehr als 100 nationalen und internationalen Kino-, Dokumentar- und Fernsehproduktionen zu hören ist. Neben seiner kompositorischen Tätigkeit übernimmt er wichtige Branchenfunktionen, unter anderem bei den Austrian Composers, dok.at und der Akademie des Österreichischen Films. Mit Vorträgen zu KI und Musik, Filmmusik und Musikbusiness bringt er aktuelles Fachwissen in zentrale Zukunftsfragen der Branche ein. www.victorgangl.com

Natalie Holzner zählt zu den prägenden Stimmen des modernen deutschsprachigen Schlagers. Sie verbindet musikalisches Können mit großer Publikumsnähe und erreicht mit Chartplatzierungen, Millionen Streams, Amadeus-Nominierungen und TV-Auftritten ein breites Publikum. Als reichweitenstarke Content Creatorin macht sie Musik und Konzerterlebnisse auch in digitalen Räumen sichtbar und zugänglich. www.natalieholzner.at/

Josh. zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Popkünstlern der letzten Jahre. Als fünffacher Amadeus-Award-Preisträger, mit mehreren Top-5-Alben, Platin- und Gold-Auszeichnungen sowie rund 200 Millionen Spotify-Streams steht er für große Reichweite und nachhaltigen Erfolg heimischer Popmusik. Darüber hinaus ist er als Songwriter für andere Acts aktiv und prägt damit die österreichische Musikszene auch hinter den Kulissen mit. https://joshsmusik.at/

Die Mayerin zählt zu den erfolgreichen Stimmen des österreichischen Dialektpop. Mit ihrem Debütalbum Sternschnuppn gelang ihr der Durchbruch, der mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet wurde. Als Singer-Songwriterin verbindet sie persönliche Dialekttexte mit Radiopräsenz, TV-Auftritten und einem starken inhaltlichen Fokus auf Empowerment, Persönlichkeitsentwicklung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. www.diemayerin.com/

Yvonne Moriel zählt zu den aufstrebenden Stimmen der österreichischen Jazzszene. In ihren Projekten verbindet sie Jazz mit Dub, Elektronik und experimentellen Klangformen und ist zugleich in international erfolgreichen Ensembles aktiv. Tourneen durch Europa, die USA, Mexiko und Asien sowie die Auszeichnung mit dem Österreichischen Jazzpreis als beste Newcomerin unterstreichen ihre internationale Strahlkraft und künstlerische Eigenständigkeit. https://yvonnemoriel.com/

Christoph Renhart studierte Klavier und Komposition an der Kunstuniversität Graz und unterrichtet dort seit 2018 musiktheoretische Fächer. Als Komponist feierte er internationale Erfolge, unter anderem beim International Rostrum of Composers, beim ORF musikprotokoll und bei Sound/Image in London. Seine Werke werden seit Jahren von Ensembles und Orchestern in Österreich, Europa und darüber hinaus aufgeführt und zeigen die internationale Anschlussfähigkeit zeitgenössischer österreichischer Musik. https://chrenhart.eu

Revelle ist eine in Berlin und Wien ansässige Songwriterin und Texterin, die bereits mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde. Sie arbeitet genreübergreifend und schrieb für zahlreiche bekannte Künstler:innen. Mit über 90 Millionen Streams, mehr als 200.000 Social-Media-Followern und erfolgreichen Auftragsarbeiten zeigt sie, wie österreichisches Songwriting in unterschiedlichen musikalischen und medialen Kontexten Wirkung entfaltet. www.revellerevelle.com

Yasmo ist Rapperin, Sängerin, Slampoetin und Autorin. Als erste Österreicherin gewann sie die deutschsprachige U20-Poetry-Slam-Meisterschaft und wurde später österreichische Poetry-Slam-Meisterin. Mit ihrer Verbindung von Rap, Jazz und Spoken Word sowie mit gesellschaftskritischen Texten zu Feminismus, Migration, Gleichberechtigung und sozialer Ungerechtigkeit steht sie für künstlerische Haltung, sprachliche Präzision und gesellschaftliche Relevanz. www.yasmo-klangkantine.com