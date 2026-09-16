Grüne Wien/Prack, Berner, Widhalm: Projekt Eventhalle stoppen, bevor noch mehr Geld verbrannt wird

Wien (OTS) -

Die Grünen Wien fordern einen Stopp des Projekts Eventhalle "Wien Arena". Nach einem Bericht im heutigen „Kurier“ soll es schon seit langem Schwierigkeiten mit dem privaten Partner CTS Eventim geben – und das, obwohl sich die Planungen bereits um Jahre verzögert haben und 30 Millionen Euro geflossen sind. „Jetzt muss dringend die Reißleine gezogen werden, bevor noch mehr Geld verbrannt wird“, so Klubobmann Georg Prack von den Grünen Wien.



Die Eventhalle ist ein Symbol für eine völlig falsche Prioriätensetzung. „Soziale Dienstleitungen werden mit dem Vorschlaghammer kurz und klein geschlagen werden und im Kulturbereich stehen massive Belastungen für alle Institutionen im Raum. Die Wiener:innen müssen mehr zahlen und bekommen weniger. Der Plan, 215 Millionen Euro für eine Eventhalle auszugeben, die einem privaten Großkonzern zufließen und die lokale Szene schwächen, ist gegen das öffentliche Interesse", so Kultursprecherin Ursula Berner.



Die Grünen Landstraße plädieren für eine Nachdenkpause im Hinblick auf die Entwicklung des Areals. „Der Stillstand beim Projekt Eventhalle sollte genutzt werden, um die Pläne für das Areal noch einmal zu überdenken und Bevölkerung und zivilgesellschaftliche Initiativen bei den Planungen miteinzubeziehen“, fordert Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Siegrid Widhalm.



„Beim finanziellen Geschick der aktuellen Stadtregierung im Umgang mit Großprojekten kann man sicher sein, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist und die Kosten weiter in die Höhe klettern. Wir brauchen jetzt Geld für leistbares Wohnen, leistbare öffentliche Verkehrsmittel, gute soziale Dienstleistungen und einen Umbau der Schutz für Klima- und Hitzeschutz“, so Prack und Berner abschließend.