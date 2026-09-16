Strafverteidiger mit Hollywood-Vibes: Philipp Wurms „Drittes Auge“

Wien (OTS) -

Ein Strafverteidiger aus Wien, ein geheimnisvolles Symbol und ein Buch, das Themen verbindet, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Realität, Wahrnehmung, Beatbox, Fußball, Medien, Politik und die Frage, wie wir die Welt wirklich sehen.

Ein Buch als Rätsel

Bro-ject W ist als offenes Story-Universum konzipiert. Die Leserinnen und Leser sollen nicht nur lesen, sondern selbst auf Spurensuche gehen. Verschlüsselte Hinweise und versteckte Zusammenhänge führen durch die Geschichte und laden dazu ein, die einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen. Damit wird aus einem Buch gleichzeitig ein Rätselspiel und ein fortlaufendes Netzwerk. Nicht alles wird erklärt, manches bleibt bewusst offen. Genau darin liegt ein Teil des Reizes: Was ist tatsächlich passiert, was ist persönliche Interpretation; und welche Zusammenhänge existieren nur im Auge des Betrachters?

Das Geheimnis des „Dritten Auges“

Im Zentrum steht ein Symbol, das seit Jahrhunderten für Erkenntnis, Intuition und einen anderen Blick auf die Wirklichkeit steht: das „Dritte Auge“. Auch in Hollywood, Musik, Kunst und Popkultur taucht das Motiv immer wieder auf. Bei Bro-ject W wird es zum Schlüssel für eine größere Frage: Sehen wir wirklich das gesamte Bild – oder nur den Ausschnitt, der uns unmittelbar vor Augen liegt? Genau diese Idee zieht sich durch das gesamte Story-Universum.

Von einem Spiel zu einem ungewöhnlichen Projekt

Nach Darstellung von Philipp Wurm begann das Projekt ursprünglich mit einem einfachen Spiel und entwickelte sich über mehrere Jahre weiter.Aus realen Begegnungen, Zufällen und unterschiedlichen Perspektiven entstand Schritt für Schritt eine Geschichte, die verschiedene Lebenswelten miteinander verbindet. Strafverteidigung trifft dabei auf Musik, Beatbox, Fußball, Kunst, Medien und gesellschaftliche Themen. Gerade diese ungewöhnliche Mischung macht den Reiz des Projekts aus.

Hollywood-Vibes und die Frage nach dem Film

Bro-ject W bewegt sich zwischen Realität, Wahrnehmung und Erzählung – und besitzt dabei eine Atmosphäre, die durchaus an große Filmstoffe erinnert. Die rätselhaften Hinweise, ungewöhnlichen Begegnungen und das Motiv des Dritten Auges wecken Assoziationen an Filme wie The Game oder Eyes Wide Shut, ohne dass Bro-ject W eine Kopie dieser Werke sein soll. Damit stellt sich beinahe automatisch die nächste Frage: Könnte aus Bro-ject W irgendwann ein Film werden? Ob es tatsächlich zu einer filmischen Umsetzung kommt, ist offen. Die Geschichte selbst lässt diese Möglichkeit jedoch bewusst im Raum.

Vom Buch zum wachsenden Story-Universum

Das Buch ist im novum Verlag erschienen und über verschiedene Buchhandlungen und Online-Plattformen in Europa und den USA erhältlich. Bro-ject W soll jedoch nicht mit dem Buch enden. Neue Begegnungen, Gespräche, Podcasts und mögliche weitere Formen der Umsetzung sollen das Story-Universum weiterentwickeln. Und vielleicht liegt genau darin das eigentliche Geheimnis: Was, wenn wir bisher nur einen Teil des Bildes gesehen haben?

Weitere Hintergründe und aktuelle Entwicklungen rund um das Projekt finden sich auf www.novumverlag.com.