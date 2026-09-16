Edith Michaeler ist neue Geschäftsführerin von COMMIT - Community Medien Institut

Wien (OTS) -

Edith Michaeler übernimmt mit September 2026 die Geschäftsführung vom COMMIT, der Weiterbildungseinrichtung für nichtkommerziellen Rundfunk, Erwachsenenbildung und Forschung in Österreich.

Sie folgt auf Gründer Helmut Peissl, der COMMIT als Obmann weiter begleiten wird.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Michaeler die strategische Weiterentwicklung des Instituts sowie dessen Bildungs-, Qualitäts- und Vernetzungsarbeit für Freie Radios und Community-TVs in Österreich und Europa.

„ COMMIT setzt sich seit über fünfzehn Jahren dafür ein, kritische Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung zu verankern und die Qualität in den Community Medien weiterzuentwickeln. Das geschieht durch Workshops, Forschungsprojekte und Vernetzung “, fasst Peissl die Arbeit von COMMIT zusammen.

Medienkompetenz soll dort vermittelt werden, wo sie angewandt wird.

Michaeler bringt langjährige Erfahrung in der Weiterbildung im Journalismus und der Medienforschung mit. Ihr Fokus liegt auf der Stärkung von Medienkompetenz für alle, demokratischer Teilhabe und einer nachhaltigen Entwicklung innovativer und unabhängiger Medienstrukturen.

„ Community Medien machen gesellschaftliche Vielfalt hör- und sichtbar. Sie vermitteln Medienkompetenz dort, wo sie erworben wird: in der eigenen Praxis “, sagt Edith Michaeler.

Über COMMIT:

COMMIT, das Community Medien Institut unterstützt seit 2010 die nichtkommerziellen Sender mit Weiterbildungsangeboten und fördert die nationale und europäische Vernetzung von Community Medien. Als zertifizierte Bildungseinrichtung in der Erwachsenenbildung setzt sich COMMIT für kritische Medienkompetenz für alle ein.