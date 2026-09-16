Austrofreds Barcelona: Lidia Baich und Oliver Welter sind im ORF RadioKulturhaus zu Gast

Wien (OTS) -

Austrofred ist am Dienstag, dem 22. September 2026, um 20.00 Uhr wieder live im Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus zu sehen und hat dieses Mal Lidia Baich und Oliver Welter zu Gast. Die vielseitige Geigensolistin und der Frontman und Gründer der Band Naked Lunch stellen sich dabei den brennenden Fragen von Showmaster Austrofred. Außerdem werden beide für die Zuseher:innen jeweils musikalische Live-Kostproben bieten. Die Veranstaltung kann via Video-Livestream auf https://radiokulturhaus.ORF.at live mitverfolgt werden, ORF III zeichnet diese zudem auf und zeigt sie zu einem späteren Zeitpunkt im Programm.

Moderator Austrofred lädt bei „Austrofreds Barcelona“ Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichen Genres in den Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus und stellt die brennenden Fragen des Musikbusiness. Davor gibt es jeweils musikalische Live-Kostproben der Gäste.

Klassik trifft auf Indie-Pop: Lidia Baich und Oliver Welter im Gespräch mit Austrofred

Lidia Baich fasziniert weltweit ihr Publikum durch intensive Musikalität und Interpretation. Die in St. Petersburg geborene Geigerin gewann mit acht Jahren ihren ersten internationalen Wettbewerb, 1998 wurde ihr die Auszeichnung „Europäische Musikerin des Jahres“ verliehen. Zahlreiche Tourneen mit den weltbesten Orchestern und Dirigenten führten sie um die ganze Welt. Sie ist Professorin, Jurorin renommierter Wettbewerbe und engagiert sich für den Verein Opera meets nature. Sie erhielt für ihre Verdienste das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich. 2024 gründete sie das Vienna Art Nouveau Orchestra. Sie spielt eine Violine von Jean Baptiste Vuillaume aus dem Jahr 1860.

Die Band Naked Lunch rund um den Kärntner Sänger und Songwriter Oliver Welter zählt seit den 1990er Jahren zu den prägenden Stimmen des österreichischen Indie-Pop und erlangte auch internationale Bekanntheit. Die Band hat mehrere Alben veröffentlicht und ist für ihre innovativen und oft melancholischen Songs bekannt. 2021 verbündete er sich mit der Pianistin Clara Frühstück und schuf eine gefeierte Neuinterpretation von Schuberts Winterreise. Welter hat sich weiters auch als Solokünstler einen Namen gemacht und wird für seine tiefgründigen Texte und seine charakteristische Stimme geschätzt.

Das gesamte RadioKulturhaus-Programm findet sich unter https://radiokulturhaus.ORF.at.