Botschafter David Roet gratuliert der Israelitischen Kultusgemeinde zur Wiedereröffnung des Wiener Stadttempels

Wien (OTS) -

Der israelische Botschafter in Österreich, David Roet, gratuliert der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und ihrem Präsidenten Oskar Deutsch zur heutigen offiziellen Wiedereröffnung des historischen Wiener Stadttempels nach dessen Renovierung.

Die Feier, an der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Würdenträger und Mitglieder der jüdischen Gemeinde teilnehmen, markiert einen besonderen Moment in der 200-jährigen Geschichte des Stadttempels.

Botschafter David Roet dazu: „Heute Abend feiern wir weit mehr als nur die Wiedereröffnung einer Synagoge. Der Stadttempel ist ein starkes Symbol für eine jüdische Gemeinde, die lebendig und stolz ist und entschlossen, hier ihre Zukunft zu gestalten. Als Mitglied dieser Gemeinde seit nunmehr drei Jahren ist es für mich besonders bewegend, diesen Moment mitzuerleben.“

Geschichte ist hier immer präsent. Diese Synagoge überstand das Novemberpogrom von 1938, während andere Synagogen zerstört, Juden verfolgt, deportiert und ermordet wurden.

Heute ziehen erneut dunkle Wolken über dem jüdischen Leben in Europa auf. Antisemitismus wird immer sichtbarer und gefährlich normalisiert. Auch Österreich bleibt davon nicht verschont. Gleichzeitig werden jahrzehntelange Fortschritte in den Beziehungen zwischen Israel und Europa aufs Spiel gesetzt, und Israel wird allzu oft an Maßstäben gemessen, die für andere nicht gelten.

Österreich hat eine wichtige Vorreiterrolle bei der Bekämpfung von Antisemitismus, der Förderung des jüdischen Lebens und dem Aufbau seiner besonderen Beziehung zu Israel übernommen. Botschafter Roet: “Ich bin zuversichtlich, dass Österreich auch weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen wird. Das Gedenken muss mit Mut und Handeln in der Gegenwart einhergehen.“

Botschafter David Roet weiters: „Die Wiedereröffnung des Stadttempels sendet eine starke Botschaft aus: Das jüdische Leben in Wien blickt auf eine stolze Geschichte zurück, hat eine lebendige Gegenwart und muss eine sichere Zukunft haben.“

Botschafter Roet gratuliert mit einem „Mazal Tov“ IKG-Präsident Oskar Deutsch und allen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde.