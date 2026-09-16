AVISO: PK der Wiener FPÖ mit Dominik Nepp und Maximilian Krauss

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss



Thema: Sondersitzung der Wiener FPÖ am 21. September: "Das System Ludwig fördert Machtmissbrauch, Freunderlwirtschaft und mangelnde Transparenz in der Wiener Stadtverwaltung!"

Wann: Donnerstag, 17. September 2026, 09.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!