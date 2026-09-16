- 16.09.2026, 11:34:32
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AVISO: PK der Wiener FPÖ mit Dominik Nepp und Maximilian Krauss
FPÖ-Sondersitzung: "Das System Ludwig fördert Machtmissbrauch, Freunderlwirtschaft und mangelnde Transparenz in der Wiener Stadtverwaltung!"
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Thema: Sondersitzung der Wiener FPÖ am 21. September: "Das System Ludwig fördert Machtmissbrauch, Freunderlwirtschaft und mangelnde Transparenz in der Wiener Stadtverwaltung!"
Wann: Donnerstag, 17. September 2026, 09.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at
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