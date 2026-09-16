Hotel Sacher Wien ist auf Platz 42 in „The 50 Best Hotels“

Wien (OTS) -

Das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien zählt zum zweiten Mal in Folge zu den besten Hotels der Welt. Bei der Verleihung des international renommierten Rankings „The 50 Best Hotels 2026“ erreichte das Haus Platz 42 und rückt weiter nach vorne. Im Jahr seines 150-jährigen Bestehens ist diese Auszeichnung von besonderer Bedeutung.

Sacher ist damit das einzige Hotel in Österreich und gemeinsam mit dem Badrutt‘s Palace Hotel in der Schweiz das einzige im deutschsprachigen Raum, das diese Auszeichnung erhält.

„ Dieser Award gehört allen unseren Mitarbeitenden und das nicht nur im Hotel Sacher in Wien, sondern allen Sacher Hotels. Er macht unser tägliches Bemühen, die Herzlichkeit, die Leidenschaft, die Exzellenz sichtbar und darüber freuen wir uns gemeinsam. Unser Dank gilt auch unseren Gästen, die mit unglaublich viel Wertschätzung Teil der großen Sacher Familie sind “, sagt Andreas Keese stolz, Hoteldirektor des Hotel Sacher Wien.

Ein Erfolg des gesamten Sacher-Teams

Die Auszeichnung wurde am 15. September im Rahmen eines internationalen Live-Countdowns in Paris bekanntgegeben und von Mitarbeitenden des Hotel Sacher Wien persönlich entgegengenommen. Zeitgleich verfolgte das Sacher-Team die Verleihung bei einem internen Public Viewing im Hotel in Wien und feierte den gemeinsamen Erfolg.

„The 50 Best Hotels“ wurde 2023 erstmals veröffentlicht und zeichnet herausragende Hotelerlebnisse auf der ganzen Welt aus. Die Rangliste basiert auf den Stimmen der 50 Best Hotels Academy, die sich aus mehr als 800 unabhängigen internationalen Expert:innen zusammensetzt, darunter Hoteliers, Reisejournalist:innen sowie erfahrenen Luxusreisenden.

150 Jahre österreichische Gastfreundschaft

Das Hotel Sacher Wien wurde vor 150 Jahren in 1876 von Eduard Sacher eröffnet und steht seit jeher für gelebte Familientradition, authentische österreichische Gastfreundschaft und kulinarische Exzellenz. Heute verbindet das familiengeführte Luxushotel seine traditionsreiche Geschichte mit modernem Komfort und dem Anspruch, Gästen aus aller Welt einzigartige Sacher-Momente zu bereiten. Direkt gegenüber der Wiener Staatsoper gelegen, verfügt das Hotel über 152 individuell gestaltete Zimmer und Suiten. Die Original Sacher-Torte, die Restaurants und Kaffeehäuser sowie das einzigartige Ambiente prägen das besondere Sacher-Erlebnis.

Über Sacher

Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss – Sacher zählt mit seinen zwei Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den „Leading Hotels of the World“ an.