AdVenture Marketing gewinnt die besten Fachkräfte zur Festanstellung

Wien (OTS) -

Handwerksbetriebe stehen vor einem konkreten Problem: Offene Stellen bleiben oft monatelang unbesetzt, obwohl dringend Fachkräfte gebraucht werden. Viele klassische Stellenanzeigen erreichen die richtigen Bewerber kaum noch. Johann Knoll und Julian Loos von AdVenture Marketing unterstützen Unternehmen dabei, genau diese Fachkräfte mit digitalen Recruiting-Prozessen, die auf die Anforderungen moderner Handwerksbetriebe abgestimmt sind regional sichtbar anzusprechen.

Regionale Relevanz statt Massenanzeigen: Fachkräfte gezielt erreichen

Viele Unternehmen versuchen noch immer, über generische Jobportale und klassische Zeitungsanzeigen neue Mitarbeiter zu gewinnen, aber meist ohne nachhaltigen Erfolg. Einen anderen Weg geht die AdVenture Marketing GmbH: Sie setzt konsequent auf digitale Kampagnen, die genau dort ausgesteuert werden, wo das suchende Unternehmen tatsächlich aktiv ist. Durch diesen hyperlokalen Ansatz steigen Sichtbarkeit und Attraktivität insbesondere bei jenen Fachkräften zur Festanstellung, die schon heute in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und bei passenden Angeboten für einen Wechsel offen sind.

Ansprache passiver Kandidaten: Moderne Methoden für Rekrutierung

Ein zentrales Problem bei der Mitarbeitergewinnung: Top-Fachkräfte suchen oft nicht aktiv nach einer neuen Stelle. Deshalb müssen sie digital dort erreicht werden, wo sie sich ohnehin aufhalten, etwa in sozialen Netzwerken oder auf regionalen Online-Plattformen. Statt auf Einheitslösungen und massenhaft geschaltete Stellenanzeigen setzt AdVenture Marketing auf zielgruppenspezifische Strategien. So lassen sich passiv suchende Talente zur Bewerbung motivieren und für eine Festanstellung gewinnen.

Digitale Bewerbungsprozesse: Hürden abbauen, Qualität steigern

Gerade im Handwerk fehlen Fachkräften oft klassische Bewerbungsunterlagen, zudem sind viele jahrelang im selben Betrieb tätig. Der digitale Bewerbungsprozess von AdVenture Marketing ermöglicht eine einfache, ortsunabhängige Bewerbung ohne formale Hürden. Durch die Vorqualifizierung nach Ausbildung, Berufserfahrung und regionaler Verfügbarkeit gelangen nur passende Kandidaten in die Endauswahl. So werden Stellen nachweislich schneller und langfristiger besetzt und die Bewerberqualität steigt.

Innovation gegen Fachkräftemangel: Erfahrungen aus der Praxis

Die Erfahrungen vieler Kunden von AdVenture Marketing zeigen, dass innovative Recruiting-Methoden Handwerksbetrieben neue Perspektiven eröffnen. Nach Monaten oder Jahren erfolgloser Suche konnten durch gezielte Maßnahmen teils binnen weniger Wochen mehrere qualifizierte Fachkräfte gewonnen werden. Entscheidend sind individuelle Lösungen statt Standards. Der digitale Bewerbungsprozess vereinfacht und beschleunigt die Auswahl und unterstützt zugleich eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.

Authentisches Employer Branding mit AdVenture Marketing

In der digitalisierten Arbeitswelt reicht eine Stellenausschreibung allein nicht mehr aus. Unternehmen müssen sich als attraktive Arbeitgeber positionieren. Employer Branding umfasst dabei die Präsentation, zielgerichtete Kommunikation und einen einfachen Bewerbungsprozess. So werden auch Talente erreicht, die bisher auf eine Bewerbung verzichteten oder aufwendige Unterlagen scheuten.

Weitere Informationen zu Lösungen für die Mitarbeitergewinnung und erfolgreichen Beispielen aus der Praxis findet man auf www.adventure-marketing.com.