  • 16.09.2026, 11:08:32
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DREHSTART zu HEART BEATS von Johanna Lietha

von berg hammer film, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, AMOUR FOU Luxembourg

Drehtstartfoto - 1. Drehtag
Wien (OTS) - 

Am 4.9. starteten die Dreharbeiten zum Familienfilm HEART BEATS von Johanna Lietha in Wien, Niederösterreich und Luxemburg.
In der Produktion von berg hammer film, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion und AMOUR FOU Luxembourg spielen die vielversprechenden Newcomer Ava Löcker, Sekou Kouyate und Céline Flatscher die jugendlichen Rollen. David Scheid und Elisabet Johannesdottir sind als Patchwork-Eltern besetzt.

Filmladen Filmverleih bringt HEART BEATS 2027 in die österreichischen Kinos, Amour Fou Distribution in Luxemburg.

Synopsis

Lia ist zwölf und hat ihre Mutter durch einen Motorradunfall verloren. Dass ihr Vater Chris beschließt, mit ihr zu seiner neuen Freundin Sonja nach Wien zu ziehen, empfindet sie als Zumutung. Am Tag des Umzugs klaut sie am Friedhof die Urne ihrer Mutter und hütet diese fortan als ihr kostbarstes Geheimnis. In Wien erwarten sie ein grauer Gemeindebau am Stadtrand, eine „Stiefmutter“, die ausgerechnet an ihrer neuen Schule unterrichtet, und mit Pauline (15) eine „Bonusschwester“, die ihr emotional viel zu direkt ist.

Lia beschließt, sich zu wehren und setzt alles daran, die neue Situation zu sprengen, damit sie zurück nach Luxemburg kann! Und wenn sie dazu Pauline manipulieren, Sonjas Geduld testen und Chris gegen sich aufbringen muss – das ist es ihr wert! Als ihr jedoch mit ihrem Klassenkameraden Louis ein richtig cooler Schlagzeuger in die Quere kommt, gerät, was eben noch so sicher schien, gehörig ins Wanken.
mit Ava Löcker, David Scheid, Céline Flatscher, Sekou Kouyate, Elisabet Johannesdottir

Buch & Regie Johanna Lietha
nach einer Idee von Karin Berghammer
Bildgestaltung Marie-Thérèse Zumtobel | Montage Pia Dumont
Dramaturgie Wolfgang Widerhofer | Casting Ulrike Putzer
Produzent:innen Karin Berghammer, Katharina Posch, Wolfgang Widerhofer, Michael Kitzberger, Markus Glaser, Nikolaus Geyrhalter, Bady Minck, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, André Fetzer
Produktion berg hammer film, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion und AMOUR FOU Luxembourg

Hergestellt mit Unterstützung von Film Fund Luxembourg, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien,
Land Niederösterreich, Creative Europe Media und Land Vorarlberg
in Zusammenarbeit mit ORF Film-/ Fernsehabkommen
Verleih in Österreich: Filmladen Filmverleih
Verleih in Luxemburg: AMOUR FOU Distribution

Teilnahme am Cinekid Script Lab 2022/23 | Cinekid Director's Lab 2023/24
und Co Production Market Tallinn Black Nights Film Festival 2025

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IJK | presse + marketing
Mag. Ines Kaizik-Kratzmüller
Telefon: +4369912641347
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