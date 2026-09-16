Bewerben 2026: Tipps von Personalverantwortlichen aus erster Hand

St. Pölten (OTS) -

Lebenslauf, Bewerbungsgespräch, KI oder Gehaltsfrage: In einer neuen Video-Staffel geben acht Personalverantwortliche aus Niederösterreich praxisnahe Einblicke und Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung.

Die AK Niederösterreich und das Arbeitsmarktservice NÖ feiern fünf Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit bei der kostenlosen Online-Lernplattform ONLINE BEWERBEN. Zum Jubiläum startet am 16. September die vierte Video-Staffel unter dem Motto „Bewerben 2026: Das wünschen sich Firmen von ihren Bewerberinnen und Bewerbern“.

In 14 Videos berichten acht Personalverantwortliche aus unterschiedlichen Branchen und Betriebsgrößen, worauf sie bei Bewerbungen heute besonders achten. Die Themen reichen vom überzeugenden Lebenslauf und No-Gos im Bewerbungsgespräch über gefragte Fähigkeiten und richtiges Nachfragen bis hin zum Einsatz von KI und der Gehaltsfrage.

Praxis-Wissen direkt von Personalverantwortlichen

Die persönlichen Einblicke sollen Jobsuchenden Orientierung geben und zugleich Berührungsängste vor Bewerbungsgesprächen abbauen. „Personalverantwortliche unterschiedlicher Branchen geben Jobsuchenden unmittelbar Insider-Tipps aus ihrer täglichen Praxis. Das gab es in dieser Form noch nicht und ist eine wichtige Hilfestellung“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser über den besonderen Ansatz der Video-Reihe. AMS NÖ-Chefin Sandra Kern: „Digitalisierung und KI erleichtern die Job- und Personalsuche. Entscheidend sind weiterhin Menschen, die beraten und Orientierung geben. ONLINE BEWERBEN vermittelt genau diese menschliche Perspektive und ergänzt damit die Unterstützungsangebote von AK Niederösterreich und AMS NÖ.

Die 14 Videos werden von September 2026 bis April 2027 veröffentlicht. Sie sind Teil der kostenlosen Lernplattform www.online-bewerben.info, die seit fünf Jahren leicht verständliche Hilfestellungen rund um die digitale Bewerbung bietet. Neben Videos stehen dort zahlreiche Download-Unterlagen und Beiträge zu aktuellen Bewerbungsthemen kostenlos zur Verfügung.