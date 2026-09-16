- 16.09.2026, 11:00:33
- /
- OTS0088
Sitzung der Bezirksvertretung Penzing
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Penzing findet am 23. September 2026, um 16.00 Uhr, im Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten, 1140 Wien, Seckendorfstraße 1 statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/penzing/sitzungen-bezirksvertretung
Weitere Informationen erteilt die Bezirksvorstehung des 14.
Bezirks, Telefon: 01 4000-14111, E-Mail: [email protected]. (Schluss) bv/red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK