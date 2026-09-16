- 16.09.2026, 10:55:32
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AVISO: Medieneinladung zur Schlüsselübergabe – GWSG schafft neues Zuhause in historischem Umspannwerk Ottakring
Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, GWSG und Wiener Stadtwerke übergeben Wohnungen an Mieter*innen
Die Schaffung von Wohnraum, die nachhaltige Sanierung bestehender Gebäude und die Dekarbonisierung des Wiener Wohnungsbestands zählen zu den zentralen Herausforderungen einer wachsenden Stadt. Die GWSG lädt anlässlich der Fertigstellung des Wohnprojekts Degengasse in Wien-Ottakring zur symbolischen Schlüsselübergabe an die künftigen Mieter*innen ein.
Im Rahmen des Medientermins präsentieren Vertreter*innen der Stadt Wien, der Wiener Stadtwerke, der GWSG und des Bezirks das Projekt und geben Einblicke in die Sanierung und nachhaltige Weiterentwicklung des historischen Bestandsgebäudes.
Ort: Degengasse 3-5, 1160 Wien
Zeit: Donnerstag, 24. September 2026, 11:00 Uhr
Teilnehmer*innen:
Elke Hanel-Torsch, Wiener Wohnbaustadträtin
Roman Fuchs, stellv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke
Sandra Freudensprung, Geschäftsführerin der GWSG
Florian Saurwein, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter von Ottakring
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Wiener Stadtwerke GmbH
Mag. Susanne Sterniczky
Telefon: +43664 88350305
E-Mail: [email protected]
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