AVISO: Medieneinladung zur Schlüsselübergabe – GWSG schafft neues Zuhause in historischem Umspannwerk Ottakring

Wien (OTS) -

Die Schaffung von Wohnraum, die nachhaltige Sanierung bestehender Gebäude und die Dekarbonisierung des Wiener Wohnungsbestands zählen zu den zentralen Herausforderungen einer wachsenden Stadt. Die GWSG lädt anlässlich der Fertigstellung des Wohnprojekts Degengasse in Wien-Ottakring zur symbolischen Schlüsselübergabe an die künftigen Mieter*innen ein.

Im Rahmen des Medientermins präsentieren Vertreter*innen der Stadt Wien, der Wiener Stadtwerke, der GWSG und des Bezirks das Projekt und geben Einblicke in die Sanierung und nachhaltige Weiterentwicklung des historischen Bestandsgebäudes.

Ort: Degengasse 3-5, 1160 Wien

Zeit: Donnerstag, 24. September 2026, 11:00 Uhr

Teilnehmer*innen:

Elke Hanel-Torsch, Wiener Wohnbaustadträtin

Roman Fuchs, stellv. Generaldirektor der Wiener Stadtwerke

Sandra Freudensprung, Geschäftsführerin der GWSG

Florian Saurwein, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter von Ottakring

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

