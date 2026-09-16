„kulturMATINEE“ am 20. September: Porträt „Martha Argerich in Warschau“ blickt auf das Schaffen der argentinisch-schweizerische Pianistin

Wien (OTS) -

„Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung!“ Unter diesem Motto von Oscar Wilde widmet sich die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 20. September 2026, ab 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu ihrem Auftakt in der Dokumentation „Äpfel – Paradiesische Versuchung“ (9.05 Uhr) dem Symbol der Verführung schlechthin. Mit „Martha Argerich in Warschau“ (9.50 Uhr) würdigt der von Peter Schneeberger präsentierte ORF-Kulturvormittag die argentinisch-schweizerische Pianistin, die im Juni ihren 85. Geburtstag gefeiert hat und am 22. September im Wiener Konzerthaus gastiert. Anschließend wirft die Sendung einen Blick auf eine der „Ikonen Österreichs“ (10.35 Uhr), wenn „Der Roman ‚Josefine Mutzenbacher‘“ im Fokus steht, der vor 120 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Den Abschluss bildet die „kulturWOCHE“ (10.45 Uhr) mit Berichten und Tipps zum aktuellen kulturellen Geschehen.

„Martha Argerich in Warschau“ (9.50 Uhr)

Martha Argerichs Auftritt beim Chopin-Klavierwettbewerb 1965 in Warschau markiert den Beginn einer unvergleichlichen Karriere. Mit ihrem temperamentvollen und geheimnisvollen Auftreten erobert die 24-jährige Argentinierin die Herzen aller Anwesenden. Während eines Großteils des Wettbewerbs ist ihr Sieg jedoch alles andere als sicher. Drei Wochen lang kämpfen die Finalisten um den begehrten Titel. Einer der Anwärter auf den Sieg ist der Brasilianer Arthur Moreira Lima. Die Jury ist von seinem Spiel beeindruckt, und nach der ersten Runde liegt er an der Spitze. Martha Argerich gewinnt die zweite und dritte Runde, doch Arthur Moreira Lima liegt weiterhin in Führung. Alles entscheidet sich im Finale. Martha Argerich spielt Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 1 – und eine Legende wird geboren. Nach 45 Jahren kehrt Martha Argerich an den Ort ihres Sieges zurück. Erneut spielt sie Chopins Klavierkonzert Nr. 1 in der Nationalphilharmonie in Warschau, „so brillant, präsent und frisch wie damals vor all den Jahren beim Wettbewerb“, kommentiert die junge Pianistin und Argerichs Duopartnerin Sophie Pacini. Der Film enthält Ausschnitte aus dem dramatischen musikalischen Duell zwischen Martha Argerich und Arthur Moreira Lima sowie aus Martha Argerichs Interpretation von Chopins Erstem Klavierkonzert in Warschau 45 Jahre später. Außerdem kommen enge Freundinnen und Freunde von Martha Argerich zu Wort, etwa der Dirigent Daniel Barenboim, die Pianistinnen Gabriela Montero und Sophie Pacini und der Geiger Gidon Kremer – und nicht zuletzt ihr Konkurrent Arthur Moreira Lima sowie weitere Personen, die 1965 beim Wettbewerb anwesend waren.