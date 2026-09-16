ORF-1-Premiere für „Andreas Vitásek & Friends – Die Gala aus Güssing 2026“ am 18. September in ORF 1 und vorab auf ORF ON

Wien (OTS) -

Kabarett und Kleinkunst unter freiem Himmel: In der ORF-1-Premiere von „Andreas Vitásek & Friends – Die Gala aus Güssing 2026“ am Freitag, dem 18. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON sorgen neben Andreas Vitásek auch Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Dirk Stermann, Christina Kiesler, Sebastian Humi, Christof Spörk und Barbara Eichberger für beste Unterhaltung. Um 21.50 Uhr begrüßt Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ (24 Stunden vorab auf ORF ON) sein Rateteam mit ansteckend kindlicher Freude zum Start in die Herbstsaison. Omar Sarsam, Magda Leeb, Berni Wagner, Malarina und Thomas Maurer rätseln u. a. zum „Welttag des Kindes“. Um 22.45 Uhr begrüßt Peter Klien zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“.

„Andreas Vitásek & Friends – Die Gala aus Güssing 2026“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

In dieser ORF-1-Premiere versammelt sich zur Eröffnungsgala des Kultur Sommer Güssing alles, was Kabarett, Musik und gute Unterhaltung zu bieten haben. Mit dabei sind Intendant und Gastgeber Andreas Vitásek, Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Dirk Stermann, Christina Kiesler, Sebastian Humi, Christof Spörk und Barbara Eichberger. Für das musikalische Highlight sorgen „Da Blechhauf‘n“. Ein Fest, das Musik, Kabarett und Lebensfreude vereint.

„Was gibt es Neues?“ (21.50 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Am Welttag des Kindes herrscht ein kunterbuntes Durcheinander, wenn Omar Sarsam, Magda Leeb, Berni Wagner, Malarina und Thomas Maurer rätseln, wie der „Mann mit dem goldenen Arm“ zu seinem Beinamen gekommen ist. Spoiler, es ist kein echtes Gold, der Staat muss sparen. Keine Durststrecke erlebt unser Rateteam in der gesuchten „Sirupkurve“, und das neue „Ding der Woche“ geht garantiert in die Geschichte der Sendung ein. Oliver Baier hat bei der Auflösung Freudentränen in den Augen, das Panel ist überzeugt: Die Menschheit ist nicht mehr zu retten. Ein Fels in der Brandung ist und bleibt Erwin Steinhauer, der anlässlich seines 75. Geburtstags die Promifrage stellt: Er will vom Rateteam wissen, warum der Theaterdirektor Hubert Marischka Anfang der 1930er Jahre den Wienfluss trockenlegen lassen wollte. Bei dieser Sendung bleibt jedenfalls kein Auge trocken.