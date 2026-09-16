Christoph Fritz und Elif Duygu sind am 22. und 29. September in ORF 1 „2HOT2DRIVE“

Wien (OTS) -

„Fahr lässig, nicht fahrlässig“, ist das Motto von Kabarettist und Schauspieler Christoph Fritz, der am Dienstag, dem 22. und 29. September 2026, ab 23.00 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON als Fahrschullehrer in der sechsteiligen ORF-Comedy-Miniserie „2HOT2DRIVE“ (im TV in zwei Teilen zu sehen) einiges Leid ertragen muss, wenn eine aufgeweckte Schülerin hinter dem Steuer Platz nimmt. Auf der Rückbank mit dabei: die zwei besten Freundinnen seines Schützlings oder auch der Vater der jungen Frau. Ob sie unter diesen Vorzeichen wohl die Führerscheinprüfung meistern wird? Neben Christoph Fritz und Elif Duygu (am 22. September auch zu Gast in „Willkommen Österreich“ um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON) sind in weiteren Rollen u. a. Lia Wilfing, Kaya Amani, Omar Ayub, David Scheid und Josef Hader zu sehen. Idee und Drehbuch stammen von Monja Art, inszeniert wurde die Miniserie von Kurdwin Ayub, die gemeinsam mit dem Cast auch die Handlung und Dialoge bearbeitet hat.

Christoph Fritz: „Humoristische Authentizität, wie man sie im Fernsehen nur selten sieht“

„Ich spiele in der Serie den frischgebackenen Fahrschullehrer Florian, der schon in seiner allerersten Fahrstunde auf seine Endgegnerin Yara (Elif Duygu) trifft. Ihre beiden Freundinnen machen es sich wie selbstverständlich auf der Rückbank bequem und alle drei sehen in Florian das Gegenteil einer Autoritätsperson. Anweisungen wie Anschnallen oder Blinken werden als lose Vorschläge verstanden und schnell ist klar, wer hier wirklich das Sagen hat. Mit der Zeit entwickelt sich aber so etwas wie Freundschaft aus der Schicksalsgemeinschaft.“ Und weiter: „Das Besondere an Kurdwins Arbeitsstil waren die großen Räume für Improvisation, da es kein fixes Drehbuch gab. Ich finde, das verleiht der Serie eine humoristische Authentizität, wie man sie im Fernsehen nur selten sieht.“

Elif Duygu: „Unglaublich lustige Miniserie, die es so noch nie gab“

Über ihre Rolle sagt Elif Duygu: „Yara fährt super Auto, kennt sich aber null mit den Regeln aus. Sie versteht auch nicht ganz, warum die so wichtig sind. Sie ist mit ‚Fast and Furious‘ aufgewachsen und weiß schließlich, Dominic Toretto (Vin Diesel) hält sich ja auch nie an die Regeln. Wohin sie auch geht, nimmt sie ihre besten Freundinnen mit und nein, die sind nicht da um sie zu unterstützen - sie sind da, weil sie Family sind.“ Und weiter über „2HOT2DRIVE“: „Das Publikum darf sich auf eine wirklich unglaublich lustige Miniserie freuen, die es so noch nie gab, und auf einen Cast, der super zusammenpasst. ‚2HOT2DRIVE‘ war mein allererstes Projekt und ein dream come true! Es war sehr besonders, mit Kurdwin zu arbeiten, weil sie immer dafür gesorgt hat, dass wir uns wohlfühlen und uns viel Freiraum gegeben hat. Alle Dialoge und Witze sind improvisiert, es gab kein klassisches Drehbuch, wo man den Text lernen musste.“

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Fahrschülerin Yara (Elif Duygu) ist Fahrschulexpertin, denn sie hat schon einige Ehrenrunden gedreht und will jetzt endlich ans Ziel! Die bestandene Fahrprüfung muss her, aber ob sich das mit der Konzentration wirklich ausgeht, ist mehr als fraglich. Denn die Fahrschülerin hat vieles im Kopf und zu besprechen – vor allem mit ihren beiden Freundinnen (Lia Wilfing und Kaya Amani) auf der Rückbank, die sie zum Unterricht begleiten. Fahrlehrer Florian (Christoph Fritz), den die drei aufgeweckten Frauen auch gerne Philipp oder Fabian nennen – ist ja auch nicht so wichtig –, hat die Situation nicht unbedingt unter Kontrolle. Der angespannte junge Mann versucht zwar den Durchblick zu behalten, was nicht so leicht ist, wenn sich auch noch Yaras Vater (Omar Ayub) und Florians eigenwilliger Bruder Lukas (David Scheid) einmischen, bis es im wahrsten Sinne des Wortes kracht.

„2HOT2DRIVE“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von der KGP Filmproduktion GmbH.

Christoph Fritz’ zweites Kabarettprogramm „Zärtlichkeit“ am 25. September als ORF-1-Premiere

Außerdem feiert Christoph Fritz eine weitere ORF-Premiere: Sein zweites Kabarettprogramm „Zärtlichkeit“ ist am Freitag, dem 25. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen. Wenn das „jüngste Gesicht“ der österreichischen Kabarettszene zur Zärtlichkeit aufruft, darf man sich auf eine ganz besondere Art von Zweisamkeit gefasst machen. Christoph Fritz umarmt sein Publikum nicht, er trifft es mitten ins Herz. Mit trockenem Witz, lakonischen Alltagsbeobachtungen und einer Bühnenpräsenz, die beweist: Weniger ist oftmals mehr. Auf seine bekannt schräge und philosophische Weise setzt sich Christoph Fritz mit Einsamkeit, verfehlter Nähe und menschlichen Tabus auseinander. Ausgehend von einer missglückten Therapie liefert dieser Abend einen gefeierten Balanceakt zwischen schwarzem Humor und minimalistischer Feinfühligkeit.