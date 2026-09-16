Auszeichnung für gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wien (OTS) -

Familienfreundlichkeit ist längst ein entscheidender Erfolgsfaktor für moderne Arbeitgeber. Im Rahmen einer feierlichen Zertifikatsverleihung wurden am 15.09.2026 in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Österreich in Wien 123 Unternehmen, Hochschulen sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit den Zertifikaten berufundfamilie, hochschuleundfamilie und berufundfamilie für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ausgezeichnet. Die Zertifikate wurden von Familienministerin Claudia Bauer an die Vertreterinnen und Vertreter der ausgezeichneten Organisationen überreicht.

„Familie und Beruf unter einen Hut bekommen, ist für viele Eltern jeden Tag eine Herausforderung. Familienfreundliche Arbeitgeber machen einen echten Unterschied, indem sie Flexibilität ermöglichen und Rahmenbedingungen schaffen, die den Bedürfnissen von Familien gerecht werden. Davon profitieren nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Unternehmen selbst. Die heute ausgezeichneten Organisationen zeigen vor, wie gelebte Vereinbarkeit funktionieren kann. Herzliche Gratulation und vielen Dank für dieses Engagement“, betonte Familienministerin Claudia Bauer.

Familienfreundlichkeit schafft Mehrwert für Beschäftigte und Unternehmen

Die ausgezeichneten Organisationen haben erfolgreich den Zertifizierungs- beziehungsweise Re-Zertifizierungsprozess absolviert. Im Mittelpunkt stehen dabei die kontinuierliche Weiterentwicklung familienfreundlicher Maßnahmen sowie die aktive Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam werden bestehende Angebote analysiert, neue Potenziale identifiziert und konkrete Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium entwickelt.

Eine familienfreundliche Unternehmenskultur bringt Vorteile auf mehreren Ebenen: Sie stärkt die Arbeitgeberattraktivität, unterstützt die Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte und trägt zu einer höheren Zufriedenheit der Beschäftigten bei. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von einer nachhaltig positiven Organisationskultur und einer stärkeren Identifikation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Unternehmen.

Ein starkes Netzwerk für mehr Familienfreundlichkeit

Mit den heute ausgezeichneten Organisationen wächst das Netzwerk familienfreundlicher Arbeitgeber in Österreich weiter. Bereits mehr als 900 Unternehmen, Hochschulen und Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wurden mit einem der Gütezeichen ausgezeichnet. Damit profitieren österreichweit bereits über 705.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 230.000 Studierende von familienfreundlichen Rahmenbedingungen in ihrem Arbeits- und Studienalltag.

Die Zertifikate stehen für einen nachhaltigen Qualitätsprozess und machen das Engagement der ausgezeichneten Organisationen nach außen sichtbar. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich und zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium.

Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Organisationen sowie zum Zertifizierungsprozess finden Sie unter www.familieundberuf.at.