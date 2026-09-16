OPEN HOUSE an der MUK am 15. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, von 10:00 bis 17:00 Uhr öffnet die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, ihre Türen im Ersten Bezirk! Alle interessierten Schüler*innen und Lehrer*innen, Eltern und Freund*innen sind in der Universität herzlich willkommen!

Es gibt kostenfreie Studien- und Berufsinformation, Mitmachstationen und Schnupperstunden. Das Studienangebot dieser Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien umfasst eine solide akademische Ausbildung in den Bereichen Tasten-, Blas- oder Saiteninstrumente, Komposition und Musikpädagogik, Schlagzeug und Jazz, Schauspiel, Oper, Tanz und Musical. Auch ein Doktoratsstudium ist möglich.

Ausbildung in der Wiener Innenstadt

Die Musik und Kunst Universität der Stadt Wien (MUK) in der Johannesgasse bietet — mit ihrer großen Tradition und ihrem hervorragenden Ruf — einen idealen und zentralen Ort der Ausbildung an. Sämtliche künstlerischen oder kunstpädagogischen Studiengänge schließen mit einem Bachelor- oder Mastertitel ab. Auch ein Doktoratsstudium im Bereich „Artistic Research“ wird angeboten.

Open House

Die MUK öffnet ihre Pforten für ein Open House („Tag der offenen Tür“). Alle Begabten, Eltern, Pädagog*innen, alle Freund*innen und Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, den Betrieb einer Kunstuni hautnah zu erleben. Dies ist zugleich eine wunderbare Gelegenheit, Fragen zu stellen und in Dialog zu treten.

Johannesgasse, Bräunerstraße: Workshops und Schnupperstunden

Mit Workshops, Schnupperstunden, Darbietungen und mit der Möglichkeit, Studierende und Lehrende persönlich kennenzulernen und Fragen zu stellen, wird ein realistisches Bild der künstlerisch-akademischen Ausbildung vermittelt. An Info-Ständen gibt es Beratung und Materialien.

Darüber hinaus kann man sich persönlich ein Bild des Innenstadt-Campus der MUK machen: vom Standort Johannesgasse (Haupthaus, Instrumente, Gesang/Oper und Alte Musik) bis zur Bräunerstraße (Tanz, Schauspiel, Musical und Jazz).

Termin

Donnerstag, 15. Oktober 2026 von 10:00 bis 17:00 Uhr in der MUK (Johannesgasse 4a sowie Bräunerstraße 5, 1010 Wien)

Der Eintritt ist frei!

Link zur Veranstaltung: https://muk.ac.at/veranstaltung/open-house-2026.html

Schulklassen werden um Anmeldung unter [email protected] gebeten!

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.