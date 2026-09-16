FPÖ - Nepp zu Chaos rund um Arena: Bürgermeister ist voll verantwortlich

Wien (OTS) -

„Die Wien-Holding-Arena ist das nächste Großprojekt, das unter Bürgermeister Michael Ludwig im Chaos versinkt“, kritisiert Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp. Seit sieben Jahren werde geplant, verschoben, gestritten und nachverhandelt. Mehr als 30 Millionen Euro sollen laut KURIER bereits für Planung und Beratung angefallen sein, ein fertiger Vertrag mit CTS Eventim fehlt weiterhin – und nun stehe sogar das gesamte Projekt auf der Kippe.

„Großprojekte sind Chefsache. Doch Ludwig lässt dieses Millionengrab seit Jahren dahintreiben und schaut tatenlos zu, wie eine Panne die nächste jagt. Wenn nach sieben Jahren und Millionen an Ausgaben noch immer nicht klar ist, ob überhaupt gebaut wird, ist das ein Offenbarungseid für den Bürgermeister“, so Nepp.

Nepp fordert die sofortige Offenlegung aller bisher angefallenen Kosten, des aktuellen Verhandlungsstands und möglicher finanzieller Folgen eines Scheiterns. „Ludwig muss endlich auf den Tisch legen, was dieses Chaos die Steuerzahler kostet und ob diese Arena überhaupt noch kommt. Schluss mit Verschleiern, Verzögern und Vertrösten.“