Barbara Stöckl im Gespräch mit Lili Paul-Roncalli & Vivian Paul, Robert Palfrader, Florian Scheuba und Verena Rosenkranz

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 17. September 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Zirkusartistinnen Lili Paul-Roncalli und Vivian Paul, Schauspieler und Kabarettist Robert Palfrader, Autor und Kabarettist Florian Scheuba sowie Jägerin und Fleischermeisterin Verena Rosenkranz zu Gast bei Barbara Stöckl:

Die beiden Schwestern Lili Paul-Roncalli und Vivian Paul feiern 2026 das 50-jährige Bestehen von Circus Roncalli. Gemeinsam mit ihrem Bruder Adrian haben sie pünktlich zum Jubiläum auch neue Funktionen im Familienzirkus übernommen. Welche das sind und wie ihr Vater Bernhard Paul mit der neuen Rollenverteilung umgeht, erzählen die Artistinnen bei Barbara Stöckl.

Schauspieler und Kabarettist Robert Palfrader feiert im Oktober mit seinem neuen Solo-Abend „Testament“ Premiere. Dabei hätte auch alles anders kommen können: Nach gesundheitlichen Problemen musste der Publikumsliebling seinen Programmstart verschieben. Was macht die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, wenn sie nicht nur auf der Bühne real wird?

Sein langjähriger Kabarettkollege und Freund Florian Scheuba legt mit „Die Welt geht unter, aber mich nichts an“ sein neuestes Buch vor. Der scharfe Gesellschaftsbeobachter, der auch als Podcaster und Journalist tätig ist, begibt sich darin auf die Suche nach Antworten in Zeiten ausufernder Untergangstendenzen und politischer Unsicherheiten.

Die gebürtige Salzburgerin Verena Rosenkranz hat nach einem Umzug ins Waldviertel den Beschluss gefasst, den Jagdschein zu machen. Heute ist sie nicht nur Jägerin, sondern auch ausgebildete Fleischermeisterin und erfolgreiche Unternehmerin. Wie es dazu gekommen ist und wie sich Jagd, Fleischkonsum und Nachhaltigkeit verbinden lassen, erzählt sie im Nighttalk „Stöckl“.