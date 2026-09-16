Mariahilf: Neue Bildungsmesse informiert Familien vor der Schuleinschreibung

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 29. September, findet von 15 bis 18 Uhr im Haus der Begegnung Mariahilf erstmals die Veranstaltung „Schule entdecken in Mariahilf!“ statt. Bezirksvorsteherin Julia Lessacher lädt gemeinsam mit dem Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) die Eltern schulpflichtiger Kinder ein, sich über das Bildungsangebot im 6. Bezirk zu informieren.

„In Mariahilf gibt es ein breites Spektrum an Bildungseinrichtungen, von der Volksschule bis zum Gymnasium. Mit ‚Schule entdecken in Mariahilf!‘ bieten wir Eltern erstmals die Möglichkeit, sich an einem Nachmittag, an einem Ort einen Überblick über dieses Angebot zu verschaffen. Das erspart Familien einzelne Termine an verschiedenen Schulstandorten und erleichtert die Schulwahl rechtzeitig vor der Einschreibung“, erläutert Bezirksvorsteherin Lessacher.

Bildung als Schwerpunkt der Bezirksarbeit

Im Zentrum der kostenlosen Veranstaltung steht der direkte Kontakt zwischen Familien und Bildungseinrichtungen. Alle fünf Volksschulen, die drei Gymnasien sowie die zwei Mittelschulen Mariahilfs präsentieren sich im Haus der Begegnung und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch die Volkshochschule Mariahilf ist mit einem eigenen Programm vertreten und gibt Einblick in weitere Lernangebote des Bezirks. In der Fußgängerzone vor dem Haus der Begegnung liegt der Fokus zusätzlich auf dem Thema Lesen und Bücher. Kinder sind bei der Veranstaltung willkommen, für sie ist ein eigenes Programm vorgesehen.

Die Veranstaltung reiht sich in die Reihe „Mariahilf macht mit!“ ein, die regelmäßig Begegnungs- und Austauschformate im Bezirk organisiert. Mit der neuen Bildungsmesse soll Familien die Orientierung vor der Schuleinschreibung erleichtert werden.

Service: Dienstag, 29.9.2026, 15 bis 18 Uhr, Haus der Begegnung Mariahilf, 6., Königseggasse 10

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06110 bzw. [email protected]. (Schluss) bv/red