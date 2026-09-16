- 16.09.2026, 09:30:33
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FloristInnen-Flashmob 2026: Handwerk kommt zur Blüte
Österreichweite Aktion von 21. bis 25. September 2026 in den Landeshauptstädten
Bereits zum vierten Mal bringen Österreichs FloristInnen ihre Kreativität direkt auf die Straße: Von 21. bis 25. September 2026 findet der Flashmob in den Landeshauptstädten statt. Täglich um Punkt 11:00 Uhr verwandeln sich zentrale Plätze und Fußgängerzonen für rund 20 Minuten in lebendige Bühnen floraler Handwerkskunst.
Vor den Augen des Publikums entstehen dabei eindrucksvolle Blumensträuße – ganz im Sinne des Mottos „Handwerk kommt zur Blüte“. Im Anschluss werden die floralen Werke an PassantIinnen verschenkt. Organisiert wird die Aktion von den Landesinnungen in Kooperation mit dem Blumenbüro Österreich.
Johann Obendrauf: „Der Floristenberuf ist einfach cool“
„Der Beruf des Floristen bzw. der Floristin ist absolut cool und unglaublich vielseitig. Wer kreativ arbeiten und mit Farben gestalten möchte, findet hier unzählige Möglichkeiten“, sagt Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich.
„Mit unserem Flashmob möchten wir – wie schon in den vergangenen Jahren – das Können und die Kreativität unseres Berufs sichtbar machen und insbesondere junge Menschen für die vielen Facetten der Floristik begeistern.“
Nachhaltig, kreativ und sinnstiftend
Die Floristik zählt zu den grünen Berufen mit Zukunft. Nachhaltigkeit spielt dabei seit jeher eine zentrale Rolle – von regionalen Produkten bis hin zu bewusst gewählten Materialien.
„Wir arbeiten täglich mit der Natur und sehen es als unsere Verantwortung, sie zu schützen“, so Obendrauf. „Gleichzeitig begleiten FloristInnen mit ihren Arbeiten die wichtigsten Momente im Leben – von freudigen Anlässen bis hin zu stillen Augenblicken. Das macht unseren Beruf so besonders.“
Mehr zum Berufsbild der Floristin/des Floristen finden Sie hier.
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An den folgenden Standorten können Sie den Flashmob 2026 live miterleben:
Burgenland: 23. September 2026
Eisenstadt Fußgängerzone (Hauptplatz)
Start: 11:00 Uhr
Kärnten: 22. September 2026
Spittal an der Drau/Stadtpark beim Springbrunnen
Start: 10:00 Uhr
Niederösterreich: 24. September 2026
Rathausplatz, 3100 St. Pölten, südlicher Teil – Nähe Rathaus
Start: 10:00 Uhr
Oberösterreich: 22. September 2026
Hauptplatz im Bereich zwischen dem Brunnen und der Dreifaltigkeitssäule
Start: 10:00 Uhr
Salzburg: 24. September 2026
Max-Reinhardt Platz
Start: 19:00 Uhr
Steiermark: 21. September 2026
Grazer Hauptplatz
Start: 11:00 Uhr
Vorarlberg: 23. September 2026
Dornbirner Innenstadt
Start: 10:00 Uhr
Wien: 23. September 2026
Stock-im-Eisen-Platz
Start: 11:00 Uhr
Rückfragen & Kontakt
Nähere Informationen und Bilder gibt es beim Blumenbüro Österreich,
Laxenburgerstraße 367, 1230 Wien
Telefonnummer +43/1/615 12 98, Fax +43/1/615 12 99
E-Mail: [email protected] beziehungsweise auf der Homepage
http://www.blumenbuero.or.at .
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