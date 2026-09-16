FloristInnen-Flashmob 2026: Handwerk kommt zur Blüte

Wien (OTS) -

Bereits zum vierten Mal bringen Österreichs FloristInnen ihre Kreativität direkt auf die Straße: Von 21. bis 25. September 2026 findet der Flashmob in den Landeshauptstädten statt. Täglich um Punkt 11:00 Uhr verwandeln sich zentrale Plätze und Fußgängerzonen für rund 20 Minuten in lebendige Bühnen floraler Handwerkskunst.

Vor den Augen des Publikums entstehen dabei eindrucksvolle Blumensträuße – ganz im Sinne des Mottos „Handwerk kommt zur Blüte“. Im Anschluss werden die floralen Werke an PassantIinnen verschenkt. Organisiert wird die Aktion von den Landesinnungen in Kooperation mit dem Blumenbüro Österreich.

Johann Obendrauf: „Der Floristenberuf ist einfach cool“

„Der Beruf des Floristen bzw. der Floristin ist absolut cool und unglaublich vielseitig. Wer kreativ arbeiten und mit Farben gestalten möchte, findet hier unzählige Möglichkeiten“, sagt Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich.

„Mit unserem Flashmob möchten wir – wie schon in den vergangenen Jahren – das Können und die Kreativität unseres Berufs sichtbar machen und insbesondere junge Menschen für die vielen Facetten der Floristik begeistern.“

Nachhaltig, kreativ und sinnstiftend

Die Floristik zählt zu den grünen Berufen mit Zukunft. Nachhaltigkeit spielt dabei seit jeher eine zentrale Rolle – von regionalen Produkten bis hin zu bewusst gewählten Materialien.

„Wir arbeiten täglich mit der Natur und sehen es als unsere Verantwortung, sie zu schützen“, so Obendrauf. „Gleichzeitig begleiten FloristInnen mit ihren Arbeiten die wichtigsten Momente im Leben – von freudigen Anlässen bis hin zu stillen Augenblicken. Das macht unseren Beruf so besonders.“

Mehr zum Berufsbild der Floristin/des Floristen finden Sie hier.

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An den folgenden Standorten können Sie den Flashmob 2026 live miterleben:

Burgenland: 23. September 2026

Eisenstadt Fußgängerzone (Hauptplatz)

Start: 11:00 Uhr

Kärnten: 22. September 2026

Spittal an der Drau/Stadtpark beim Springbrunnen

Start: 10:00 Uhr

Niederösterreich: 24. September 2026

Rathausplatz, 3100 St. Pölten, südlicher Teil – Nähe Rathaus

Start: 10:00 Uhr

Oberösterreich: 22. September 2026

Hauptplatz im Bereich zwischen dem Brunnen und der Dreifaltigkeitssäule

Start: 10:00 Uhr

Salzburg: 24. September 2026

Max-Reinhardt Platz

Start: 19:00 Uhr

Steiermark: 21. September 2026

Grazer Hauptplatz

Start: 11:00 Uhr

Vorarlberg: 23. September 2026

Dornbirner Innenstadt

Start: 10:00 Uhr

Wien: 23. September 2026

Stock-im-Eisen-Platz

Start: 11:00 Uhr