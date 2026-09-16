Gedenktafel: Wiener Wasser erinnert an den Widerstandskämpfer Lothar Dirmhirn

Wien (OTS) -

Am 14. September 2026, dem 131. Geburtstag von Lothar Dirmhirn, wurde am Amtshaus in der Grabnergasse 6 eine Gedenktafel zu seinem Andenken enthüllt. Mit der Erinnerung an den ehemaligen Stadtinspektor der Städtischen Wasserwerke würdigt die Stadt Wien einen Mitarbeiter, der sich trotz großer persönlicher Gefahr dem Nationalsozialismus widersetzte und dafür mit seinem Leben bezahlte.

Lothar Dirmhirn, geboren am 14. September 1895 in Wien, war Stadtinspektor bei den Städtischen Wasserwerken. Zwischen 1938 und 1941 engagierte er sich im Widerstand gegen das NS-Regime und war Funktionär der Stadtleitung der KPÖ Wien. An seinem Arbeitsplatz gründete er eine Betriebszelle, deren Mitglieder Angehörige verhafteter Widerstandskämpfer unterstützten.

Am 27. Jänner 1941 wurden Lothar und seine Ehefrau Hermine Dirmhirn (geb. Hlawniczka) von der Gestapo verhaftet. Der Volksgerichtshof verurteilte beide am 17. November 1942 wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ und „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode. Am 26. Februar 1943 wurden sie im Landesgericht Wien hingerichtet.

Hermine und Lothar Dirmhirn erhielten posthum das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs.

Mit der Anbringung der Gedenktafel an seinem ehemaligen Arbeitsplatz setzt die Stadt Wien ein sichtbares Zeichen des Erinnerns und der Verantwortung. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont: „Lothar Dirmhirn hat Zivilcourage bewiesen, als Widerstand lebensgefährlich war. Als Mitarbeiter der Wiener Wasserwerke stellte er sich gegen das NS-Regime und zahlte dafür den höchsten Preis. Mit der Gedenktafel erinnern wir an sein mutiges Handeln und daran, dass Demokratie, Menschlichkeit und Solidarität keine Selbstverständlichkeit sind.“

Bezirksvorsteherin Julia Lessacher hebt hervor: „Ich möchte mich vor allem bei Herwig Dirmhirn, Lothar Dirmhirns Enkel, für die Initiative zu dieser Gedenktafel bedanken. Erinnerungsarbeit beginnt dort, wo Geschichte sichtbar wird.

Die Gedenktafel in der Grabnergasse in Wien-Mariahilf macht das Schicksal von Lothar Dirmhirn an jenem Ort präsent, an dem er gearbeitet hat. Sie erinnert uns daran, Verantwortung für unsere demokratischen Werte zu übernehmen und jeder Form von Menschenfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten.“

„Die Geschichte meiner Großeltern Lothar und Hermine Dirmhirn zeigt, welchen Mut es braucht, Unrecht entgegenzutreten. Um ihren Mut sichtbar zu machen, war es mir wichtig, dass es auch am ehemaligen Arbeitsplatz meines Großvaters ein Zeichen der Erinnerung gibt“, ergänzt der Initiator Herwig Dirmhirn.

Die Enthüllung der Gedenktafel fand am 14. September 2026 in der Grabnergasse 6, 1060 Wien, statt. Vertreter*innen der Stadt Wien sowie weitere Gäste ehrten gemeinsam das Andenken an Lothar Dirmhirn.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)