Klar zur Wende? Neuer Kurs: Solidarität!

Wien/Kroatien (OTS) -

Die friedensflotte mirno more ist das weltweit größte Segelprojekt für sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Rund 100 Schiffe mit 1.000 Menschen an Bord sind von 19. bis 26. September in Kroatien im Zeichen des Friedens unterwegs. Die Teilnehmer*innen verbringen eine erlebnispädagogische Flottenwoche, in der sie die Werte Integration, Inklusion und Solidarität lebendig erleben. Ziel ist es, Ausgrenzungen zu überwinden und Vorurteile über Bord zu werfen.



Die friedensflotte mirno more ist eine erlebnispädagogische Intervention, die benachteiligten jungen Menschen eine tiefgreifende Erfahrung ermöglicht. Es kommen rund 600 Kinder und Jugendliche mit über 30 verschiedenen Nationalitäten zusammen – unter anderem Kriegswaisen, Kinder mit Fluchterfahrung sowie Menschen mit Behinderungen, körperlichen, sozialen oder seelischen Bedürfnissen.



In der Flottenwoche werden Verhaltens- und Denkmuster aufgebrochen und neu sortiert. Ein Leben am Schiff macht den Stellenwert von Zusammenhalt deutlich spürbar – vom gemeinsamen Kochen bis zum Segelsetzen. Darüber hinaus macht das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Nationalitäten, Sprachen oder Menschen mit und ohne Behinderungen die hohe Notwendigkeit von Solidarität deutlich. Durch eine inklusive und integrative Gestaltung wird Selbstwirksamkeit aktiviert und verwandelt sich in Selbstbewusstsein – die Kinder lernen anderen und sich selbst zu vertrauen.



„Wer sonst benachteiligt ist, steht bei uns im Mittelpunkt. Die Flottenwoche lässt die Kinder für eine Zeit die Sorgen und Probleme ihres Alltags vergessen. Sie schließen Freundschaften über alle vermeintlichen Unterschiede hinweg. Es ist berührend zu sehen, was diese Woche bewirken kann, wie sehr die Kinder wachsen und dass sie neuen Mut mit nach Hause nehmen“ , so Andreas Bauer, Vorstandsvorsitzender des Vereins friedensflotte mirno more.

Vor über 30 Jahren

1994 startete das Projekt mit drei Schiffen und einer Handvoll Freiwilliger, um geflüchtete junge Menschen aus den ehemaligen Gebieten Jugoslawiens zusammenzuführen und einen friedlichen Umgang miteinander zu fördern. Jahre später hat das Thema Frieden nicht an Bedeutung verloren, ganz im Gegenteil. Der Blick in viele Länder der Welt zeichnet ein grausames Bild. Gleichstellung über Gleichbehandlung zu setzen ist heute wichtiger denn je. Gerade für benachteiligte junge Menschen ist es wichtig, dass Chancengleichheit einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommt. Friede beginnt im Kleinen. Was wir tun, wie wir handeln und miteinander umgehen, prägt die Welt im Großen.

Internationale Teilnahme und Unterstützung

Teilnehmende Schiffe gibt es von zahlreichen Organisationen und Trägern, kroatisch-bosnisch-serbischen, slowenischen und deutschen Partnervereinen. Neben den Teilnehmenden sind außerdem Skipper*innen, Pädagog*innen und Begleitpersonen, Dolmetscher*innen sowie ein Organisations- und Safety-Team mit dabei. Der Verein wird ausschließlich ehrenamtlichen organisiert und zur Gänze durch finanzielle sowie Sach- und Dienstleistungs-Spenden und Sponsorings unserer geschätzten Partner getragen.

Einladung: Konvoi startet vom Hauptbahnhof Wien

Als Auftakt gibt es eine Verabschiedung einiger österreichischer Projekte und Teilnehmer*innen sowie Teile des Organisations-Teams am Hauptbahnhof in Wien, bevor es nach Kroatien losgeht.

Wann: Samstag, 19. September 2026 / 7.30 - 8.00 Uhr

Samstag, 19. September 2026 / 7.30 - 8.00 Uhr Wo: Hauptbahnhof Wien, Unterführung Bus-Terminal

Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen, wir freuen uns über eine Ankündigung unter: [email protected]

Hier gibt es Pressefotos frei zur Verwendung mit dem Copyright © friedensflotte mirno more. In der Flottenwoche werden täglich aktuelle Fotos hinzugefügt. Für individuellen Input, Statements und Zitate melden Sie sich jederzeit bitte gerne.