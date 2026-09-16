Grundversorgung im Fokus: Landesrätin Eva Prischl besuchte Emmaus

St. Pölten (OTS) -

Landesrätin Eva Prischl besuchte am vergangenen Montag die Emmaus-Grundversorgungseinrichtungen Kalvarienberg, die Notschlafstelle Auffangnetz und das Wohnhaus Frauen, um sich vor Ort ein Bild von der aktuellen Situation zu machen.

Obdachlosigkeit kann jeden treffen und ist keine Herausforderung, die nur in den Wintermonaten sichtbar wird. Menschen, die von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffen sind, benötigen das ganze Jahr über Unterstützung, Schutz und Perspektiven. Beim Besuch der Emmaus-Einrichtungen Kalvarienberg und der Notschlafstelle Auffangnetz hat sich Landesrätin Eva Prischl direkt vor Ort über die derzeitige Situation, die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bedürfnisse der Betroffenen informiert.

„Obdachlosigkeit endet nicht im Winter. Es ist eine Herausforderung, der wir uns das ganze Jahr über stellen müssen. Einrichtungen, wie jene von Emmaus, leisten dabei einen wichtigen Beitrag, indem sie Menschen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung und eine Anlaufstelle bieten“, so Landesrätin Eva Prischl.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse und den guten Austausch über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen mit Landesrätin Eva Prischl und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Grundversorgung“, sagt Geschäftsführer Christoph Endres abschließend.

Nähere Informationen bei der Emmausgemeinschaft unter 0676/88644346, Birgit Hinterhofer, E-Mail [email protected] und www.emmaus.at