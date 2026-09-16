AIT zeigt Technologien für die Mobilität der Zukunft auf der InnoTrans 2026

Wien (OTS) -

Forschung für sichere, leistungsfähige und nachhaltige Verkehrssysteme: Das AIT Austrian Institute of Technology präsentiert auf der InnoTrans 2026 aktuelle Forschungsprojekte und innovative Lösungen für die Überwachung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, für Produktionstechnologien und den Leichtbau von Fahrzeugkomponenten sowie für Batterie- und Antriebstechnologien, Komponentencharakterisierung und Umweltprüfung. Sie finden das AIT vom 22. bis 25. September 2026 im CityCube Berlin, Halle A, Stand 750.

Die InnoTrans zählt zu den wichtigsten internationalen Treffpunkten im Bereich der Eisenbahn- und Transporttechnologien. Expert:innen aus Industrie, Forschung und dem Verkehrssektor kommen zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Lösungen für die Mobilität der Zukunft zu diskutieren.

Das AIT Austrian Institute of Technology ist auf der InnoTrans 2026 vertreten und zeigt, wie Forschung, Technologie und Innovation dazu beitragen können, Verkehrssysteme sicherer, effizienter, nachhaltiger und leistungsfähiger zu gestalten. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen intelligente Lösungen für die Bahninfrastruktur, innovative Leichtbau- und Fertigungstechnologien sowie neue Ansätze für Batterien, Antriebssysteme und die Absicherung von Komponenten und technischen Systemen.

Intelligente Lösungen für eine zuverlässige Bahninfrastruktur

Eine leistungsfähige und zuverlässige Infrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung für die Mobilität der Zukunft. Das AIT entwickelt Technologien, mit denen der Zustand von Verkehrsinfrastruktur präziser erfasst, überwacht und bewertet werden kann.

Auf der InnoTrans macht das AIT diesen Forschungsbereich anhand eines realitätsnahen Modelleisenbahn-Demonstrators erlebbar. Dieser zeigt, wie moderne Monitoring-Technologien für die Überwachung von Bahninfrastruktur eingesetzt werden können und damit ein datenbasiertes Asset Management unterstützen.

Ein weiterer Demonstrator widmet sich dem Thema Lärmschutz. Mittels Virtual Reality können Besucher:innen reale und simulierte Schallschutzmaßnahmen an der Schiene akustisch und visuell erleben. Damit wird anschaulich, wie digitale Technologien die Planung, Bewertung und Kommunikation von Maßnahmen im Verkehrsbereich unterstützen können.

Leichtbau für sichere und effiziente Mobilität

Neben der Digitalisierung und Überwachung von Verkehrsinfrastruktur spielt die Weiterentwicklung von Materialien und Fertigungsverfahren eine wesentliche Rolle für die Mobilität der Zukunft. Leichtere Komponenten können dazu beitragen, Gewicht zu reduzieren, Ressourcen effizient einzusetzen und die Energieeffizienz technischer Systeme zu verbessern.

Das AIT präsentiert auf der InnoTrans aktuelle Leichtmetall- und Fertigungslösungen für gewichtsoptimierte und sichere Mobilitätskomponenten. Zu sehen sind unter anderem Bauteile aus brandbeständigen Magnesiumlegierungen für sicherheitsrelevante Anwendungen sowie additiv gefertigte Komponenten.

Ein Beispiel dafür ist eine 3D-gedruckte Anschlussplatte für Sattelschlepperkupplungen, bei der eine massive Stahlplatte durch eine topologieoptimierte Struktur ersetzt wurde und so eine Gewichtsreduktion von 59 Prozent erreicht werden konnte. Weitere Demonstratoren zeigen neue Möglichkeiten der Fertigung komplexer Magnesiumbauteile, innovative Lösungen für Flüssigwasserstofftanks sowie datenbasierte Methoden zur Integration von Datenanalyse und maschinellem Lernen in industrielle Prozesse.

Batterietechnologien neu gedacht

Ein weiteres Zukunftsthema des AIT-Messeauftritts sind strukturelle Batterien. Dabei werden Energiespeicherung und mechanische Funktion in einem Bauteil kombiniert: Batterien werden nicht mehr ausschließlich als eigenständige Energiespeicher betrachtet, sondern können in tragende Strukturen integriert werden.

Dieser Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten, Bauraum und Gewicht effizienter zu nutzen und technische Systeme stärker zu integrieren. Auf der InnoTrans zeigt das AIT einen Demonstrator, der veranschaulicht, wie mechanische Tragfähigkeit und elektrische Energiespeicherung in einer multifunktionalen Struktur miteinander verbunden werden können.

Die Entwicklung struktureller Batterien ist Teil der umfassenden Forschungsaktivitäten des AIT im Bereich neuer Speichertechnologien. Ziel ist es, innovative Konzepte von der Material- und Technologieentwicklung bis hin zur Anwendung weiterzuentwickeln.

Komponenten und Systeme zuverlässig absichern

Damit innovative Technologien ihren Weg in die Anwendung finden können, müssen Komponenten und Systeme unter realistischen Bedingungen geprüft und abgesichert werden. Das AIT bringt hierfür umfassende Kompetenzen in der Umwelt- und Belastungsprüfung ein.

Auf der InnoTrans präsentiert das AIT seine Expertise bei der Prüfung und Absicherung technischer Komponenten und Systeme. Ziel ist es, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bereits in der Entwicklung systematisch zu bewerten und damit innovative Technologien schneller und sicherer in die Anwendung zu bringen.

Forschung und Innovation für die Mobilität der Zukunft

„Forschung und Innovation sind entscheidend, um die Mobilität von morgen sicher, nachhaltig und leistungsfähig zu gestalten. Gerade angesichts der großen technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen braucht es neue Ideen, fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und den Mut, innovative Lösungen in die Anwendung zu bringen“, betont Dr. Christian Chimani, Head of Center for Transport Technologies am AIT Austrian Institute of Technology. „Das AIT verbindet exzellente Forschung mit konkreter Technologieentwicklung und arbeitet gemeinsam mit Industrie und öffentlichen Auftraggebern daran, neue Lösungen für Verkehrsinfrastruktur, Leichtbau, Batterien und Antriebstechnologien in die Praxis zu bringen. Die InnoTrans bietet uns eine hervorragende Plattform, um diese Entwicklungen zu zeigen und mit internationalen Partnern über die Mobilität der Zukunft ins Gespräch zu kommen.“

Das AIT lädt alle Interessierten herzlich ein, die Demonstratoren und Forschungsergebnisse auf der InnoTrans 2026 kennenzulernen und mit den Expert:innen des AIT über aktuelle Herausforderungen und zukünftige Mobilitätslösungen ins Gespräch zu kommen.

AIT auf der InnoTrans 2026

22. bis 25. September 2026

CityCube Berlin

Halle A, Stand 750

Über das AIT