Novak: Herzliche Gratulation an Norbert Kettner zur Wiederbestellung als WienTourismus-CEO

Wien (OTS) -

Die Wiener Tourismuskommission hat Norbert Kettner erneut zum Geschäftsführer des WienTourismus bestellt. Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Präsidentin des WienTourismus, begrüßt die Wiederbestellung und sieht darin ein klares Signal für Kontinuität, Stabilität und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Wien.

„Ich freue mich sehr über die Wiederbestellung von Norbert Kettner. Gemeinsam ist es gelungen, Wien als internationale Tourismus- und Kongressmetropole weiter zu stärken und gleichzeitig die hohe Lebensqualität in unserer Stadt zu bewahren. Die erfolgreiche Wiener Tourismusstrategie, welche Norbert Kettner prägend mitgestaltet hat, zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, Gästezufriedenheit und die Interessen der Wienerinnen und Wiener Hand in Hand gehen!“ , betont Novak.

Mit der Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“ verfolgt Wien den Weg des nachhaltigen und qualitätsvollen Wachstums. Ziel ist es, Wertschöpfung für die Stadt zu generieren, die hohe Zufriedenheit von Gästen und Bevölkerung sicherzustellen und die Balance zwischen touristischer Entwicklung und Lebensqualität zu wahren. Die Wiener Tourismusstrategie setzt auf den „Sweet Spot“, also die bestmögliche Balance zwischen der Anzahl der Wien-Besucher*innen und den Bedürfnissen der Einwohner*innen. Dieses Modell gilt international als Vorzeigemodell für eine nachhaltige und positive Tourismusentwicklung.

Die Wiener Tourismuszahlen unterstreichen diesen Erfolgskurs: Der von Norbert Kettner, Jahrgang 1967, geführte WienTourismus verzeichnete 2007, zu Kettners erstmaligem Berichtsjahr 9,675 Mio. Nächtigungen in der Wiener Hotellerie. Diese Zahl konnte bis im vergangenen Jahr 2025 auf 20,093 Mio. Nächtigungen gesteigert werden (+108%), es wurde also mehr als eine Verdoppelung der Nächtigungszahlen erzielt. Betrachtet man den Umsatz aller Wiener Beherbergungsbetriebe, so fällt die Steigerung noch deutlicher aus: 2007 wurde ein Nächtigungsumsatz von 446 Mio. EUR erzielt. Bis 2025 konnte dieser auf 1,464 Mrd. EUR (+228,3%, nicht inflationsbereinigt) gesteigert werden, ein großer Erfolg aller am Tourismusstandort Wien beteiligten Player. Von dieser Steigerung der Tourismuszahlen profitieren Wien und die Bewohner*innen durch eine ebenfalls gestiegene Anzahl an ganzjährigen Beschäftigungsverhältnissen sowie hohe Wertschöpfung (5,3 Mrd. Euro österreichweit, davon 4,6 Mrd. Euro direkt in Wien wirksam lt. TSA - Statistik Austria, WIFO – Berichtsjahr 2023). Gleichzeitig konnte in Wien eine hohe Tourismusakzeptanz gehalten werden: Neun von zehn Wiener*innen stehen dem Tourismus positiv gegenüber (Quelle: WienTourismus Akzeptanzbefragung, über 3.600 befragte Einheimische).

Norbert Kettner: „Auch in den nächsten fünf Jahren meiner Wiederbestellung, bis September 2032, möchte ich die erfolgreiche Strategie des ‚Optimum Tourism‘ weiterverfolgen und ausbauen. Wien hat sich äußerst erfolgreich als Meeting-Destination etabliert und ist für kunst- und kultur-interessierte Besucher*innen eine Stadt mit hoher Anziehungskraft. Ich bedanke mich bei der Wiener Tourismuskommission und unserer Präsidentin Barbara Novak für das erneute Vertrauen in meine Person. Gemeinsam mit meinen Mitarbeiter*innen und allen nationalen und internationalen Partner*innen werde ich die erfolgreiche ‚Visitor Economy Strategy‘ adaptieren und weiter ausbauen. Auch die internationale Anbindung Wiens per Bahn und Flugweiter noch weiter zu verbessern, ist Teil meiner Agenda“.

Kettner, der auch als offizieller Koordinator der Stadt Wien bei den erfolgreichen Austragungen der beiden Eurovision Song Contests 2015 und 2026 in Wien fungiert hat, möchte Wien bei kulturaffinen Zielgruppen, Tagungsgästen sowie Gästen im Luxussegment international noch bekannter machen: WienTourismus wird hierfür auch in Zukunft mit kreativen Kampagnen international für Aufsehen sorgen – bis dato wurden die von Kettner verantworteten Kampagnen des WienTourismus mit über 200 Marketingpreisen ausgezeichnet.

„Wien wird auch künftig auf nachhaltigen Tourismus setzen. Unser Ziel ist gutes Wachstum – Wachstum, das die wirtschaftliche Stärke der Stadt fördert, internationale Gäste begeistert und gleichzeitig die hohe Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener sichert. Dafür werden wir den erfolgreichen Wiener Weg konsequent fortsetzen“ , so Barbara Novak abschließend.

Die Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.