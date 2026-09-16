Klinik Landstraße: Vier neue OP-Säle in Betrieb

Wien (OTS) -

Nach einem Jahr Bauzeit sind vier neue OP-Säle im Erdgeschoß der Klinik Landstraße ab sofort in Betrieb. Der Wiener Gesundheitsverbund schafft damit moderne Räume für die operative Versorgung und ein gut abgestimmtes Arbeitsumfeld für Patient*innen und Mitarbeiter*innen. Mit dem neuen Bereich kann die Klinik ihre OP-Programme besonders flexibel und verlässlich planen. Das schafft insbesondere bei kurzfristig notwendigen Akut- und Notfalleingriffen zusätzlichen organisatorischen Spielraum.

Mehr Spielraum im OP-Programm

„Für unsere Patient*innen zählt nicht nur die medizinische Qualität eines Eingriffs, sondern auch ein verlässlicher Ablauf rund um die Operation. Die neuen OP-Säle helfen uns, geplante Eingriffe und akut notwendige Operationen noch besser miteinander zu koordinieren“, sagt Primar Peter Krafft, Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin am Standort. „Damit stärken wir die Versorgung im Haus.“

2025 führten die Teams der Klinik Landstraße insgesamt 14.269 Operationen durch. Allein auf Augenheilkunde, HNO und Dermatologie entfielen 6.123 Eingriffe. Genau diese drei Fachbereiche nutzen schwerpunktmäßig die vier neuen OP-Säle: Zwei unmittelbar nebeneinanderliegende Säle stehen vor allem der Augenheilkunde zur Verfügung, zwei weitere insbesondere der HNO und Dermatologie. Alle vier Räume sind interdisziplinär nutzbar und lassen sich damit flexibel für unterschiedliche operative Eingriffe einsetzen.

Kurze Wege unterstützen die Teams

Bei der Planung brachten die Mitarbeiter*innen ihre Erfahrungen aus dem OP-Alltag gezielt ein. Kurze Wege, klare Funktionsbereiche, eigene Lagermöglichkeiten und definierte Wartebereiche für Patient*innen unterstützen die täglichen Abläufe. Auch zwei bestehende OP-Säle profitieren von den neuen Nebenräumen. Für die Augenheilkunde erleichtern die beiden direkt benachbarten Säle zudem Logistik, Zusammenarbeit und Einschulung.

„Ein OP funktioniert nur, wenn viele Berufsgruppen perfekt zusammenspielen. Die neuen Räume geben unseren Mitarbeiter*innen dafür eine moderne Umgebung, die ihre Arbeit optimal unterstützt“, sagt Petra Ruso, Bereichsleitung Pflege OP-Bereich, Kardangiographie, Endoskopie und Endoskopaufbereitung. „Besonders durchdacht sind die beheizbaren Wandpaneele: Sie bieten Mitarbeiter*innen, die während eines Eingriffs längere Zeit im kühleren Luftschleier stehen, zusätzliche Wärme.“

Hightech in bestehende Gebäudestruktur integriert

Von Juli 2025 bis Juli 2026 verwandelten die Projektteams rund 1.000 Quadratmeter in einen modernen OP-Bereich. Dafür integrierten sie hohe technische und funktionale Anforderungen in die bestehende Gebäudestruktur. Eine neue Lüftungszentrale versorgt den Bereich; für Gebäudetrennfugen und die geringe verfügbare Höhe des Fußbodenaufbaus entwickelten die Fachleute maßgeschneiderte Lösungen.

„Einen hochmodernen OP-Bereich in ein Bestandsgebäude aus den 1970er-Jahren einzubauen, verlangt präzise Planung und technisch durchdachte Lösungen“, sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH (PBG), die alle Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes umsetzt. „Wir haben neue Haustechnik, Lüftung und komplexe Wegeführungen innerhalb eines engen Zeitplans umgesetzt – und das mitten im laufenden Krankenhausbetrieb. Dass wir das Projekt wie geplant innerhalb eines Jahres abschließen konnten, ist eine starke Leistung aller Beteiligten und ein weiterer wichtiger Baustein unseres Modernisierungsprogramms.“

Service-Link:

Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes:

https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/

Bildmaterial auf Anfrage.